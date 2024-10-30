聽新聞
0:00 / 0:00

2030能源配比目標…卓揆宣示：綠電3成 燃煤燃氣7成

聯合報／ 記者蔡晉宇張睿廷鄭媁／台北報導
行政院長卓榮泰（左）宣布二○三○年的能源配比目標，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）宣布二○三○年的能源配比目標，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰昨天在立法院宣布，二○三○年的能源配比目標，綠電必須提升到三成、燃煤二成、燃氣五成。待核三廠二號機明年除役後，未來若在「新技術必須安全」、「沒有核廢料問題」及「社會有充分共識」三大前提下，政府願抱持開放討論的態度，討論新核能。

國民黨主席朱立倫昨天則透過臉書表示，民進黨的能源政策就是「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」；卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年五月必須關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代，至於目前仍不可及的新核能技術可以研究。他批評，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰昨赴立院專案報告「能源配比及電價政策」並備詢。他表示，台灣能源政策要有機動性，其次、國內全力發展半導體和人工智慧（ＡＩ），能源政策也必符合經濟需求、滿足國際綠色供應鏈；第三、為落實賴總統的「二次能源轉型」，整體能源政策還得做到多元綠能、深度節能、先進儲能、電網韌性及天然氣去碳等目標。

電價政策部分，卓榮泰表示，現行電價審議都是由「電價費率審議會」定期檢討決定，過程必須須評估多重因素，例如綜合考量社會經濟狀況、物價穩定、民生產業承受度及台電虧損等因素，審慎評估整體電價的調整事宜。

卓榮泰表示，政府須依法行政，依現行「核子反應器設施管制法」等相關法規，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠二號機，預計運轉到明年五月。

卓榮泰指出，政府對新核能技術的態度保持開放，會關注國際各種新能源發展情勢，包括新核能技術在內，同時也責成經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫，保持人員以因應未來新核能技術的研發、核廢料等核後端處理及法律變更的可能。

國民黨立委王鴻薇表示，如果現有政策錯誤，應該認錯，核二廠退役後，四度調整工業用電，漲幅高達百分之六十六，想問核三廠全面除役是否真的不能回頭？

卓榮泰回應，能源政策第一次轉型已經達到效果與一定目標，現在要進行第二次能源轉型，賴清德總統正全力以赴在執行。

卓榮泰 能源政策 電價

延伸閱讀

2030供電無虞 卓榮泰：合理預算等條件配合下可達到

立委憂核電人才有斷層 卓榮泰：核三廠工程師全力留置

進口雞蛋案 卓榮泰：全力配合司法調查

颱風假？卓榮泰:晚間9時可增加一次最新預報資訊

相關新聞

2030能源配比目標…卓揆宣示：綠電3成 燃煤燃氣7成

行政院長卓榮泰昨天在立法院宣布，二○三○年的能源配比目標，綠電必須提升到三成、燃煤二成、燃氣五成。待核三廠二號機明年除役...

新聞眼／深陷反核死胡同 何來底氣引外資

行政院長卓榮泰報告能源配比，將綠電占比從現在百分之十點五，到二○三○年提高至百分之卅，宣稱六年時間能翻增兩倍，暫且不質疑...

黃仁勳要百億度綠電 經長秒答可以

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言日前直指，台積電赴美投資，主因是台灣無法提供足夠的綠電與水源。行政院長卓榮泰昨表...

勞長：開放移工 非缺工唯一解方

商總昨舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底...

雙重課稅有解 台美將進行首輪談判

美國財政部廿九日宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面談判。首輪談判預計於未來數周內登場。這項協議將降低雙重課稅壁壘...

進口煤無法卸貨 台電賠船東20億元

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行「能源配比及電價政策」專案報告。民眾黨立委黃珊珊質詢，若政府撥補台電二千億元，是否明年就不漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。