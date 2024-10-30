2030能源配比目標…卓揆宣示：綠電3成 燃煤燃氣7成

行政院長卓榮泰昨天在立法院宣布，二○三○年的能源配比目標，綠電必須提升到三成、燃煤二成、燃氣五成。待核三廠二號機明年除役後，未來若在「新技術必須安全」、「沒有核廢料問題」及「社會有充分共識」三大前提下，政府願抱持開放討論的態度，討論新核能。

國民黨主席朱立倫昨天則透過臉書表示，民進黨的能源政策就是「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」；卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年五月必須關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代，至於目前仍不可及的新核能技術可以研究。他批評，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰昨赴立院專案報告「能源配比及電價政策」並備詢。他表示，台灣能源政策要有機動性，其次、國內全力發展半導體和人工智慧（ＡＩ），能源政策也必符合經濟需求、滿足國際綠色供應鏈；第三、為落實賴總統的「二次能源轉型」，整體能源政策還得做到多元綠能、深度節能、先進儲能、電網韌性及天然氣去碳等目標。

電價政策部分，卓榮泰表示，現行電價審議都是由「電價費率審議會」定期檢討決定，過程必須須評估多重因素，例如綜合考量社會經濟狀況、物價穩定、民生產業承受度及台電虧損等因素，審慎評估整體電價的調整事宜。

卓榮泰表示，政府須依法行政，依現行「核子反應器設施管制法」等相關法規，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠二號機，預計運轉到明年五月。

卓榮泰指出，政府對新核能技術的態度保持開放，會關注國際各種新能源發展情勢，包括新核能技術在內，同時也責成經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫，保持人員以因應未來新核能技術的研發、核廢料等核後端處理及法律變更的可能。

國民黨立委王鴻薇表示，如果現有政策錯誤，應該認錯，核二廠退役後，四度調整工業用電，漲幅高達百分之六十六，想問核三廠全面除役是否真的不能回頭？

卓榮泰回應，能源政策第一次轉型已經達到效果與一定目標，現在要進行第二次能源轉型，賴清德總統正全力以赴在執行。