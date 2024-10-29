台美稅務談判將登場 財政部：歡迎美方積極回應
針對美國財政部於29日就台美稅務議題之聲明，財政部表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定之支持。
美國財政部今天宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判；第一輪談判預計於未來數周內登場。
我財政部官員說，美國為我國主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同之賦稅待遇，也可相應吸引美國企業更廣泛在臺投資，並有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。
財部官員強調，近年來我國相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題進行充分溝通，雙方財政部並將於近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。財政部誠摯感謝美國行政、立法部門均採取積極步驟，推動解決台美雙重課稅問題。我國財政部在展開對話同時，相關部會也將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。
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