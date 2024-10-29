快訊

蘋果新品第2彈！M4版Mac mini「縮小」亮相不到1公斤、價格最貴漲7000

台美稅務談判將登場 財政部：歡迎美方積極回應

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
美國財政部今天宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。我財政部感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定之支持。聯合報系資料照
美國財政部今天宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。我財政部感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定之支持。聯合報系資料照

針對美國財政部於29日就台美稅務議題之聲明，財政部表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定之支持。

美國財政部今天宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判；第一輪談判預計於未來數周內登場。

我財政部官員說，美國為我國主要經貿投資往來國家之一，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同之賦稅待遇，也可相應吸引美國企業更廣泛在臺投資，並有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

財部官員強調，近年來我國相關部會持續與美國行政部門及國會就解決台美雙方人民及企業關切的超額稅負及雙重課稅問題進行充分溝通，雙方財政部並將於近期就台美避免雙重課稅協定相關議題展開討論，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」。財政部誠摯感謝美國行政、立法部門均採取積極步驟，推動解決台美雙重課稅問題。我國財政部在展開對話同時，相關部會也將持續與美國財政部及國會合作推動相關立法。

美國 財政部

延伸閱讀

日經亞洲：台積電至少切斷2家 疑和華為有關客戶訂單

雲端發票抽獎遭疑 財政部：繼續查證有結果再對外說明

美台全面商討解決雙重課稅 首輪談判預計未來幾周內進行

美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊

相關新聞

台美稅務談判將登場 財政部：歡迎美方積極回應

針對美國財政部於29日就台美稅務議題之聲明，財政部表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對...

美台全面商討解決雙重課稅 首輪談判預計未來幾周內進行

美國財政部29日宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，美國和台灣將開始就解決雙...

永續怎麼做？ 商研院：以綠色設計推動品牌可持續發展

全球永續當道，企業該如何動起來？商業發展研究院副院長張皇珍表示，可以綠色設計為基礎，推動品牌的可持續發展。國立台灣科技大...

服務業缺工嚴重 勞動部：須循序漸進解決

服務業缺工嚴重，商業總會與勞動部舉辦「服務業缺工座談會」，針對產業界吐苦水，勞動部長何佩珊表示，缺工問題必須循序漸進解決...

服務業缺工！商總盼年底給答案 勞長：非只有開放移工一途

商總今舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底...

康芮襲台逢月底 勞部：若放颱風假 發薪日將近企業請提早作業

康芮颱風逼近，勞動部29日提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工之安全作為首要考量。勞動部已發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。