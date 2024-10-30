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中火二期環評 30日闖關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環評大會今（30）日將審查台中電廠（中火）二期環評，再掀中火大戰。環保團體要求拆除退役燃煤機組、燃氣機組減半，但台電表示，中火2019年起發電量已經不足支應台中用電，推動新燃氣機組可兼顧用電與減煤。

中火背負重要的基載電源任務，由於汽力機組是以燃煤為主，即便是全台首座經環評審核通過後才興建的電廠，在環保意識抬頭、民眾重視空氣品質後，台電近年更讓中火加入「增氣減煤」，成為能源轉型重要的拼圖。

在2021年立法院通過「中火以氣換煤」主決議、2022年國發會公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」後，台電規劃中火將燃煤機組轉為緊急備用，改以燃氣機組上線，燃氣二期計畫也是接續一期計畫，利用原燃煤1號、2號機組用地與空地，設置燃氣3號至6號複循環機組後，台中電廠燃煤5號至10號機組（共六部）將依序轉為緊急備用電力設施。

國民黨立院黨團今日上午將召開記者會，趕在環評會前「連線」表達台中人民訴求。立院黨團表示，台中支持增設燃氣機組，中央應承諾「新建燃氣必須拆燃煤」，只蓋燃氣不拆燃煤將留給下一代全球最大火力發電廠

中部環團多日前即開始串連中台灣八縣市首長，希望能積極表態，甚至邀請縣市首長出席環評大會，力擋中火擴廠。環團訴求包括要求燃氣機組減半，支持1比1等量「以煤改氣」；中火二期燃氣至多新建二部氣電機組，最遲2029年無煤中火；至多四部中火燃煤機組轉備用，啟用條件要加嚴。

台電 火力發電廠 環評

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