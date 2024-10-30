卓榮泰談電價 努力穩定民生

明年電價是否調漲？行政院長卓榮泰昨（29）日表示，政府最終目標是穩定民生用電，他提到，撥補台電預算主要也是用於補貼民生用電，希望立法院能儘快審查。

卓榮泰昨日赴立法院報告我國未來能源配比並備詢，民眾黨立委黃珊珊質詢，包含增資、補助，政府給予台電財源已達3,000億元左右，今年漲了兩次電價，經濟部如今又向立院申請2,000億元補助，假使立院都同意，未來可以多久不漲電價？是否能確保明年不漲電價？

卓榮泰回應，今年10月電價調整，並未調漲民生用電，至於明年，政府會努力讓民生穩定，這是政府第一目標。他也提到，經濟部長郭智輝心心念念的就是希望讓台電財務健全。

國民黨立委牛煦庭指出，原物料價格已趨平穩，台電支出卻仍居高不下，要求以四年為期，提出財務重整計畫。

卓榮泰回應，希望經長郭智輝能督促台電，並在二年內讓台電財務狀況好轉。

民進黨立委邱志偉則問，若2,000億元撥補未到位，台電如何因應？是否就要漲民生電價？或台電是否就可能破產？

卓榮泰說明，撥補預算也用於強化電網韌性，若2,000億元撥補沒通過，台電財務缺口持續擴大，將來要如何調整，電價審議委員會就會有其考量，站在政院立場，相當希望相關預算、追加預算都能儘速通過。