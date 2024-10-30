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卓揆掛保證 2030年綠電充足 核能發展擬兩條路並進

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
行政院長卓榮泰（左）昨天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）昨天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，經濟部長郭智輝（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰昨（29）日表示，目前2030年能源配比維持綠電三成、燃煤二成、燃氣五成，綠能與新增燃氣電廠，足以因應AI、半導體用電，並有充足綠電滿足出口產業需求；經濟部長郭智輝表示，非核不影響AI發展，2030供電無虞。

賴政府能源政策受關注，卓榮泰昨日赴立法院專案報告「能源配比及電價政策」，多位立委關注政府對核能態度，以及綠電是否充足、是否能跟得上產業發展。

對於核能，卓榮泰表示，政府目前走兩條路，首先，對新核能技術採開放態度，第二，核三廠須依法行政，明年5月17日必須除役。

卓榮泰表示，目前尚無法得知新核能技術未來如何發展，從各項數據看來，2030年可能非常關鍵，是否有辦法排除疑慮，或保證得到發展，政府努力觀察中。

卓榮泰重申，政府尊重各界對核能討論，對核電使用，應配合法規規範、依法行政，若未來新核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有足夠共識三前提下，政府抱持開放討論的態度。

卓榮泰指出，能源轉型政策除已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現也積極推動地熱等新能源，並擴展增氣減煤策略，達到2030年綠電占比30%的淨零轉型階段性目標，並有充足綠電滿足出口產業需求。

台達電創辦人鄭崇華日前表示，台灣「其實就是非用核電不可」，郭智輝回應，非核不會影響AI發展，政府有相關計畫，AI來台投資也是經濟部努力目標，AI用電較多，現在也盡所能把綠能考慮進來。郭智輝表示，不會排除新科技研究，核電啟用及延役都要依循核管法規定，但核電廠除役後，核電廠員工仍會保留，因為要關注未來核能科技發展。

立委擔憂綠電供應不足，郭智輝表示，可分短期跟長期，短期全力以赴，2030年讓台灣綠電可上升至30%以上，若條件允許就在2032年往40％邁進；長遠來看，2050年就是要邁向淨零。


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