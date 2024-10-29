各界分工合作共同推動 餐飲外送包裝要減量

環境部29日舉辦「餐飲外送包裝減量圓桌論壇」，由環境部部長彭啓明主持，邀請專家學者、兩大外送平台業者、循環容器供應業者、連鎖餐飲業者、連鎖便利超商及公會代表，透過與會者經驗分享及專家建議進行深入的討論，針對所遭遇的挑戰探討解決方法，尋求進一步推廣應用循環容器服務於外送產業。

彭啓明在致詞時表示，由於外賣及外送產業的興起，加上疫情期間民眾使用外送服務已經成為生活日常，進而造成一次性餐盒、餐具大量廢棄的問題，可能引起塑膠袋盛裝熱食導致的健康疑慮，環境部發現且重視這個情況，是需要各界集思廣益來思考解決方案，從國際上案例來看，美國、香港、新加坡等地也逐步試行，已然成為未來趨勢。

會議中，彭啓明分享近期環境部推動綠色採購作法，由政府帶頭做起，將提供循環容器納入其中一環，更說明推動外送包裝減量是需要各界分工合作共同推動，透過今日圓桌論壇凝聚各方共識，針對困難及問題提出初步解決方案，透過不同角色之間的分工合作及共同推動，減少外送中一次性包裝的使用，後續資源循環署亦將邀集相關利害關係人討論推動之可行作法。

環境部說明，自2020年起便與外送平台業者及循環容器供應業者合作，共同推動計畫，透過輔導餐飲業者改用循環容器供餐，建立容器使用、歸還、清洗的完整物流模式，統計目前全國使用循環容器業者使用量約每年140萬個，一再顯示各界努力推動的決心。

此外，今日環海淨塑、好盒器、循拾等循環容器供應業者在會議上也分享初期推動外送過程中，面臨的許多挑戰與困難，包括推動初期餐飲業者加入意願較低、民眾歸還的不方便性、衛生安全疑慮、借用平台及出餐作業調整、循環容器清洗成本等，Ubereats、foodpanda及臺灣大學林心恬老師更提到提升消費者使用意願及歸還便利性是重要的成功關鍵；衛福部食品藥物管理署也指出，環保與食品衛生安全是可以兼顧的。

今日也特別邀請中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠出席，秘書長說明2019年起環境部就開始推動網購包裝減量，希望藉由分享網購業者推動的成功經驗，讓尚未開始推動的業者借鑒。

環境部表示，透過此次圓桌論壇的討論交流，初步釐清了循環容器在外送服務中面臨的問題及挑戰，也確立各角色的職責和推動策略，並且優先針對已提供循環容器服務的業者擴大應用於外送中。未來，環境部將透過公私協力加強推動力道，持續擴大應用範圍，希望透過外送模式中不同角色間的相互合作，建立循環服務模式，減少外送中一次性包裝的使用，共同實現資源循環永續目標。