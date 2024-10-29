全國科學技術會議12月登場 聚焦淨零等4大主軸

行政院第12次全國科學技術會議正式大會將於12月登場，國科會今天表示，會議將聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續4大主軸，擘劃國家科技政策計畫，11月將先在花蓮、台南、台北、台中舉辦分區預備會議，廣納各界意見。

國科會今天表示，行政院第12次全國科學技術會議（全科會）將於12月16至18日召開正式大會，並於11月先展開分區預備會議，透過實體與線上形式，攜手產學研共同參與未來科技政策規劃，從地方角度聽取社會需求，為台灣科技政策規劃注入在地優勢與價值。

國科會指出，因應超高齡社會、人工智慧快速崛起、全球貿易短鏈化、2050全球淨零、地緣政治重構等趨勢及挑戰，為鞏固台灣科技產業的全球地位，並延伸優勢到下世代科技領域，促進各產業應用並創造新價值，這次會議將以「智慧創新、民主韌性，打造均衡台灣」，作為推動方向。

同時，國科會說明，會議並將以智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續4大主軸，透過跨領域專家學者討論，針對當前科技與社會面臨的挑戰，提出具體的政策建言。

國科會進一步指出，首先，「智慧科技」包含推動五大信賴產業、前瞻科技及人才布局，深化台灣科技競爭優勢，奠定下世代科技發展基礎；其次，「創新經濟」將從運用創新驅動產業發展，帶動各產業導入AI，加速全產業雙軸轉型；「均衡社會」將藉由導入科技普惠多元大眾，提升包容共融，促進均衡區域發展；「淨零永續」以推動永續生產、循環經濟與淨零生活，強化能源與環境韌性，助力台灣實現淨零轉型。

國科會表示，為此，將於12月正式大會前，辦理分區預備會議，廣納各界意見，作為未來國家科技發展藍圖奠定基礎。

國科會指出，預備會議將分為東區（11/6，花蓮）、南區（11/13，台南）、北區（11/14，台北）及中區（11/18，台中）等4場次，將邀請科技產業專家、學研代表與各界人士參與，透過一系列交流討論，逐步確立未來科技政策發展，強化台灣科技競爭力。

國科會並邀請各界人士參與，活動報名資訊，可至全科會的活動網站查詢。