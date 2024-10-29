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經部：SRF發電有助減碳 已加嚴標準以降低環境影響

中央社／ 台北29日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

固體再生燃料（SRF）發電議題受關注，經濟部表示，使用SRF有助減碳，相關法令已加嚴，有助全面管控製造和使用流程，降低對環境影響。至於桃園科技工業園區SRF發電廠爭議，經濟部表示，廠商已提出訴願，由經濟部訴願會審理中。

立法院經濟委員會明天將邀請經濟部長郭智輝就「我國對設置SRF發電廠之規劃評估，及設置SRF發電廠對我國環境之影響」進行報告，並備質詢。

經濟部提交立法院的報告指出，觀察國際趨勢，歐洲、日本等先進國家，為了解決國內日益嚴重的垃圾問題，又能達成淨零目標，提出以固體再生燃料（SRF）替代石化燃料提供電力與熱能的方案。

經濟部表示，SRF容易存放與運用，可替代煤炭、焦炭等化石燃料，且價格較煤炭低。重要的是，同樣的熱能產出，二氧化碳的排放減少到化石燃料的2/3。

換句話說，SRF是一項具有經濟效益、廢棄物利用極大化的能源，能幫助減少碳排放。依環境部資料顯示，1公噸SRF可取代0.86公噸煤炭，減少0.77公噸二氧化碳排放量。

在SRF製造使用的管理與污染防制方面，經濟部表示，環境部已參考歐盟最新標準，就料源、製程設備、產品品質、流向管制及空污排放等，進行全面管理並加嚴標準，環境部已邀集中央、地方機關及相關產業公協會進行研商。

經濟部表示，多次參與相關法令研修討論會議，相關修法也朝加嚴的方向訂定，將有助於全面管控 SRF的製造和使用流程，有效降低其對環境的影響。

有關SRF發電廠的設置管理，經濟部表示，廠商須依「電業法」、 「再生能源發展條例」及「再生能源發電設備設置管理辦法」規定檢附相關文件提出申請，且依規定SRF發電設備所用燃料來源，需100%為國內一般廢棄物或一般事業廢棄物，並經環保主管機關確認；此外，發電效率需達25%以上，才適用躉購費率。

經濟部表示，SRF因含塑膠類廢棄物，不屬於國際認定再生能源或 RE100認定範疇。為與國際接軌，已於今年10月23日預告「再生能源發展條例」修正草案，排除廢棄物發電設備為再生能源發電設備，法律施行後將不再享有躉購費率。

此外，桃園科技工業園區SRF發電廠議題，因有入園許可是否有效的法律爭議，遭到桃園市政府撤銷入園許可。經濟部表示，目前廠商已提出訴願，並由經濟部訴願會審理中。

經濟部表示，法律的爭議應該交由專業學者組成的訴願會來做成判斷與決定。至於地方民眾所擔心的環境問題，應該由廠商及環境部、桃園市政府等政府單位來加強溝通。經濟部作為產業及能源主管機關，非常重視循環經濟及能源多元發展，期待相關投資案件可以順利進行，以創造產業綠色成長新動能。

SRF 淨零 經濟部

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