永續怎麼做？ 商研院：以綠色設計推動品牌可持續發展

全球永續當道，企業該如何動起來？商業發展研究院副院長張皇珍表示，可以綠色設計為基礎，推動品牌的可持續發展。國立台灣科技大學設計系教授宋同正則提到，「永續非回收就好，少用、再用會更好」，強調減少浪費與優化資源使用的重要性。

商研院承接經濟部產業發展署「台灣品牌耀飛計畫」，結合當前熱門議題，成功舉辦多場論壇活動，廣受各界好評。28日舉辦年度最終場、主題為「綠色循環設計引領品牌永續力」論壇活動，經濟部產業發展署科長嚴秀芬也親臨現場參與。

商研院表示，本次講座特別邀請到國立台灣科技大學設計系教授宋同正，以及技嘉科技永續長朱福政，並由商研院副院長張皇珍親自主持。帶領大家深入探討企業如何透過綠色設計來驅動創新力與循環永續力，減少資源浪費並促進材料再利用，以加速實現ESG目標，尋找品牌實踐可持續發展的最佳途徑。

技嘉科技永續長朱福表示，技嘉科技透過循環經濟策略，積極推動品牌的永續發展，並在環保與社會責任上展現卓越成就。公司不僅致力於減少碳排放、水資源與廢棄物，還推出創新產品以提高資源使用效率，延長產品壽命，減少環境足跡。

此外，技嘉也透過推行產品設計、租賃和回收等循環經濟模式，讓產品在其生命周期中重複利用，並降低資源耗用，進一步助力氣候變遷的挑戰。這些努力展現了技嘉實現公平、正義與永續社會的承諾，促進產業與環境的和諧發展，為未來創造更包容與永續的社會。

宋同正則在論壇中指出，綠色循環設計強調在產品設計初期考量資源恢復與再生，以實現循環經濟的目標。該模式強調減少資源使用、延長產品壽命與再製造，並引入歐盟的「永續產品生態設計規範」等政策支持。