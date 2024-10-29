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服務業缺工！商總盼年底給答案 勞長：非只有開放移工一途

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊表示，缺工成因複雜，必須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途。記者曾原信／攝影
勞動部長何佩珊表示，缺工成因複雜，必須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途。記者曾原信／攝影

商總今舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底就能夠給出答案，不要拖到明年。對此，受邀出席的勞動部何佩珊回應，缺工成因複雜，必須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途，她更強調缺工不能等於低薪，將以維護、提升勞動權益為前提，跨部會合作解決缺工的解構性問題。

今日座談會共有超過40個商業同業公會代表及相關目的事業主管機關共同出席。許舒博列舉政府思考解決缺工的方向，包括引進移工、提高外籍生來台就學、留台就業的誘因，調整變形工時、增加加班時數等，並強調「服務業每個業態都很缺工，但具體數字沒有統計，很多基層工作連本土勞工都不願意做，因此開放移工有其必要性。」

對於商總訴求，何佩珊回應，缺工成因複雜，很難單一歸因，包括少子化、服務業的產業結構及其勞動條件、薪資吸引力，乃至於疫情期間如外送平台等新型態彈性工作的興起，與疫後經濟復甦導致的全球搶工潮等，都可能導致缺工現象。

她表示，勞動部有責任協助企業面對缺工、解決缺工，但是解決問題的方法必須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工一途。何佩珊還說，自她上任以來一再強調缺工不能等於低薪，在維護、提升勞動權益的前提下，尋求跨部會合作解決缺工的結構性與各類型問題，是勞動部長期以來努力的方向。

何佩珊 勞動部 移工 許舒博

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