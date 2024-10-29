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康芮襲台逢月底 勞部：若放颱風假 發薪日將近企業請提早作業

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
康芮颱風將至，台北市下午颳大風，外出的民眾被風吹的只能緩步前進。記者陳正興／攝影
康芮颱風將至，台北市下午颳大風，外出的民眾被風吹的只能緩步前進。記者陳正興／攝影

康芮颱風逼近，勞動部29日提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工之安全作為首要考量。勞動部已發布「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明定天然災害發生時，勞工之出勤管理、工資給付及有關權利義務等事項，事業單位可依產業特性，與勞工事先妥為約定相關事宜。

此外，因月底將近，可能適逢許多公司的發薪日，勞動部也提醒雇主提早薪資作業，預為因應。

勞動部說明，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日之工資外，也「宜」再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

勞動部官網已設置「天然災害勞工出勤權益」專區，詳細內容可至勞動部網頁（https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28218/28230/lpsimplelist）查詢。雇主倘未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

勞動部 薪資 颱風

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