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立委質疑滯船費虧損 台電：煤倉一期完工已大幅改善

中央社／ 台北29日電

民眾黨立委黃珊珊質疑台電進口燃煤卸貨太慢，造成滯船費虧損，台電回應，今年隨著台中電廠室內煤倉一期完工，狀況已大幅改善，預估今年滯船費虧損可收斂至新台幣4億元以內。

黃珊珊今天在立法院質詢指出，台電進口燃煤若卸貨太慢，需支付滯船費，根據審計部報告，台電民國110年滯船費為2億元，但隔年暴增到7億元，112年甚至發生沒辦法卸貨，台電賠20億元給船東。

黃珊珊表示，這件事不應該發生，30億元甚至可拿來蓋倉庫，難道訂貨、送貨，台電都沒安排規劃嗎，並要求經濟部1個月提出檢討報告。經濟部長郭智輝回應，經濟部會嚴查此事。

台電透過新聞稿說明，由於燃煤存量規劃提高，加上增氣減煤致用煤量較低，且台中室內煤倉去年尚未完工啟用，因此滯船等待卸煤狀況增加，滯船費虧損也較高；但隨台中電廠室內煤倉一期完工，今年滯船費用預計將大幅改善。

台電表示，國內燃煤電廠法定安全存量為30天，台電為穩定供電考量，提高燃煤存量，以45天進行規劃。去年台中電廠室內煤倉因故延遲，加上配合增氣減煤，電廠用煤量低於規劃，故增加滯船數量，去年滯船費虧損約19億元。

台電進一步表示，今年因室內煤倉一期完工，狀況已大幅改善，預估今年滯船費虧損可收斂至4億元以內。台電將持續強化燃料庫存與輸送管理，降低整體支出。

台電補充，室內煤倉二期預計年底前完工。

台電

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