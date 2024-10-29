首場碳費座談在雲林 企業：加速減碳橫向連結趕上國際

因應碳費開徵，立委劉建國要求環境部到各縣市與業界交換意見，首場座談今天在雲林科技工業區召開，除說明未來碳費課徵計畫，就如何減碳降稅也與業界交換意見，業界希望政府加速各部門政策橫向連結，以因應歐美碳關稅和相關碳排法規，降低對通膨恐慌。官員表示將會逐步制訂政策因應。

預定明年上路的碳費徵收，對國內產業將帶來重大影響，應立委劉建國要求，環境部將在全國各縣市舉辦24場「碳定價及淨零政策推動座談會」，今天首場在雲林舉行，環境部政務次長施文真、氣候副署長黃偉嗚及數十家廠商代表參加，就未來碳費面臨的問題交換意見。

雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升指出，碳費第1階段對國內2.5萬噸以上排碳量的281家廠商500個用電大廠徵收碳稅，雲林目前只有巧新鋁圈、古河銅箔電池、艾杰旭3家列屬第1階段，但第2階段將很快到來，也關係到眾多產業，如何共同達到減碳目標，政府應明列各種成功減碳實例供大家參考，例如設備省電的實際作法，相信大家會更有興趣。

雲林產業園區廠協輔導理事長蘇振毅也指出，雲林工業區400多家廠商配合經濟部推動減碳從108年就超前部署，綠電覆蓋率全國第1，希望就未來碳費計算，環境部能與經濟部整合制訂配套，避免疊床架屋。

巧新工業代表也指出，歐盟世界3大汽車廠爭取碳權，開始實施汽車鋁圈、玻璃循環回收，但國內尚未推動，這對未來再生鋁圈等相關設備的更新影響很大，此外，有些國家也已開始課徵碳關稅，因此有待政府及早整合因應，跟上國際腳步，讓業界有所依循。