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服務業缺工嚴峻「講很久」 商總：盼政府今年給答案、不要拖到明年

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片

服務業缺工嚴峻，商總今日與勞動部舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博表示，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望透過座談會呈現基層的聲音，讓主管單位聽到。

許舒博更表示，不要各單位都講知道缺工，但各單位都沒有解決方案，政府就是要解決問題，而不是放著問題都不管，因此希望能有具體措施，也希望政府在今年底就能夠給出答案，不要拖到明年。

今日座談會共有超過40個商業同業公會代表及相關目的事業主管機關共同出席，希望透過這場座談會積極尋求缺工解決方案，協助企業創造更具競爭力的工作環境。

許舒博認為，政府能思考解決的方向，包含是否引進外勞，經濟部是否與教育部配合，提高外籍生來台就學、留台就業的誘因，調整變形工時、增加加班時數等，「服務業每個業態都很缺工，但具體數字沒有統計，很多基層工作連本土勞工都不願意做，因此開放移工有其必要性。」

台灣積極發展AI，也有部分業者認為AI可以降低勞工依賴性，許舒博直言，AI是否能取代勞工有很大的商議空間，服務業很重視「溫度」，不能完全由AI來取代勞工。

但也有聲音認為，缺工是因為薪資不夠高，許舒博直言，有很多產業已經加薪不少，但依舊找不到勞工，且人力的成本也是有一定的支撐，一再往上拉，超出企業負荷範圍，那企業就乾脆停業，利潤成本也許就轉嫁給消費者。

廢棄物清除處理商業同業公會全國聯合會理事長林崇仁表示，業內缺工已經有超過10年的時間，目前缺口在5成以上約1~2萬人，如果缺工持續，可能就會造成環境上的問題，因此希望勞動部能夠放寬申請資格，讓廢棄物清除處理業能夠申請移工。

服務業缺工嚴峻，商總今與勞動部舉行「服務業缺工座談會」。圖／記者林海 攝影
服務業缺工嚴峻，商總今與勞動部舉行「服務業缺工座談會」。圖／記者林海 攝影

勞動部 商總 許舒博

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