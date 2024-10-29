經長郭智輝：支持台電蓋電廠 就是支持台積電在台繼續發展

台北辦事處長谷立言日前指出，台灣無法提供足夠的水電，台積電才會赴美投資。經濟部長郭智輝29日受訪表示，半導體用電較多，也是綠電大戶，大家都支持台電蓋電廠，支持綠電發展，就是支持半導體在台灣做更大的發展，台積電是台灣的的護國神山，所以也請支持台電。

郭智輝29日陪同行政院長卓榮泰出席立法院「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告並備詢之前，受訪時作上述表示，郭智輝強調，按計畫進行，到2030年台灣的電及綠電是充足。

針對美國總統候選人川普日前再度提及，台灣搶走美國的晶片產業，又嗆台灣應該付保護費給美國。對此郭智輝表示，國際友人的看法我們都給予尊重，美國與台灣的關係長期非常穩定發展，兩黨對台灣都抱持同樣的態度，尊重其選前的發言。

針對台達電創辦人鄭崇華28日提及台灣「其實就是非要用核電不可」；郭智輝表示，非核不會影響AI的發展，政府有計畫，AI來台投資也是經濟部現在努力的目標，AI用的電比較多，現在也盡所能把綠能考慮進來，他尊重鄭崇華的發言。

郭智輝並表示，不會排除新進科技的研究，核電的啟用及延役都要依循核管法的規定，但核電廠除役後，核電廠員工還是會保留，因為要關注未來科技的發展，現在有新型核電的發展，全世界都關注此命題，台灣不能沒有專業判斷能力，所以人才都會保留。