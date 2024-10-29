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核電到底行不行？卓揆：目前就是兩條路可走

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

對於政府對於核電的態度，行政院長卓榮泰29日表示，台灣社會目前對於核電的相關討論空間並不多，目前政府的走向就是兩條路，一是對新核能技術採開放態度，第二就是核三廠必須依法行政，明年5月17日就必須除役。

卓榮泰29日赴立法院專案報告，會中民進黨立委邱志偉提到，台電提出兩年2,000億撥補，主要是用在民生用電凍漲成本撥補上，但如果這兩千億沒有通過，台電要如何因應，是否就會反應到民生住宅用電，就要調漲。

卓榮泰說明，撥補的預算經費不完全是用在民生用電補貼，還有一部分要針對韌性電網；假設這2,000億撥補沒通過，那接下來台電的財務狀況就會跟目前預估的又不太一樣。

邱志偉追問，如果撥補金額沒到位，是否就會反應到民生住宅用電的電價？台電財務狀況擴大到不可逆是否就可能會破產？所以這2,000億撥補應該要讓國人知道，是針對凍漲產生的成本缺口，如果沒有過就可能會影響到民生用電

卓榮泰說，如果撥補政策不能落實，那台電財務狀況又持續擴大，將來要如何調整，電價審議委員會就會有他的考量；當然政院也相當希望相關的預算以及追加預算都能儘速通過。

至於核電的議題，邱志偉也提到，對於核電的討論是否能有更科學、更標準的數字來做討論。卓榮泰說，目前社會上對於用核電與不用核電的討論空間幾乎不多，現在就是兩條路一個就是對於新核能技術政府採開放態度，另一個就是核三廠行政院必須依法行政，明年5月17日就必須除役，畢竟核管法就是這樣規定，未來是否有機會變動，目前也無法得知，政院態度就是依法行政。

對於新核能技術，卓榮泰也說，對於未來新核能技術，目前還無法得知會發展到什麼程度，從目前的各項數據看下來，2030年可能是非常關鍵的年度，是否有辦法排除疑慮，或保證可以得到發展，政府也正在努力觀察中。

另外，邱志偉也針對我國現在的綠電供應狀況提出質疑，對此，經濟部長郭智輝表示，可以分為短期跟長期來看，短期就是全力以赴，2030年讓台灣綠電可以上升至30%以上，如果條件允許就2032往40％邁進，長遠來看，2050年就是要邁向淨零，為達成此目標，可透過深度節能在既有的電力供給之下就可以增加8%。

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