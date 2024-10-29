2025年是否漲電價？卓揆：穩定民生是第一目標

行政院長卓榮泰29日赴立法院報告我國未來能源配比，會中就有立委針對台電已向立院申請補貼，如果立院允諾撥補，2025年是否就不漲電價？卓榮泰說，明年政府會努力讓民生的穩定，這是政府的第一目標。

民眾黨立委黃珊珊提到，不論是增資還是補助，政府給予台電的補助已達3,000億左右，今年也漲了兩次電價，經濟部如今又來向立法院申請將近2,000億的補助，假使立院都同意給了，未來可以多久不漲電價？是否能達到明年不漲電價？

卓榮泰說，首先今年10月電價並沒有調整民生用電，並且遠遠低於發電成本，至於明年政府會努力讓民生的穩定，這是政府的第一目標。

卓榮泰也提到，郭智輝心心念念的就是希望讓台電財務健全，也就是必須要讓台電本身內部進行改造。

另外，黃珊珊也提到，根據審計部報告中指出，進口燃煤台電還要負擔額外成本，去年台電光是給付給船東的滯船費就高達20億，台電得虧損帳目中也有這一筆，台電虧錢然後漲電價，這樣對全民都不公平，提出希望經濟部一個月內給報告。

對此，郭智輝現場允諾，回去會就這件事嚴查合約內容，此事情確實不應該發生，回去就會追查。