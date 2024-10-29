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全球創投減少26% KPMG 報告揭日本逆勢成亞太區黑馬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
AI仍引起創投最大興趣。（Getty Images）
AI仍引起創投最大興趣。（Getty Images）

KPMG安侯建業29日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，相比上季，全球創投投資金額從955億美元下降至701億美元，減少26.6%，雖然亞太地區創投金額下降，日本卻逆勢而起，創投金額創十二季度新高。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟分析，受到市場持續不確定性的影響，包括持續的地緣政治衝突、即將到來的美國總統大選以及各地區長期缺乏退出活動，全球創投在2024年第3季仍然相對疲軟。2024年第3季新創企業在7,227筆融資交易案件中僅募集701億美元。

報告指出，美洲的整體投資總額從2024年第2季的586億美元下降到2024年第三季的414億美元，下降幅度約29.35%，其中唯一超過10億美元的交易，是由人工智慧驅動的國防科技新創Anduril Industries籌集15億美元。

報告亦顯示，亞洲和歐洲的創投在2024年第3季也有所下降，亞洲投資總額下降約15.68%，歐洲投資額下將約30.16%，最大的創投交易是總部位於菲律賓的金融科技新創Mynt（Globe Fintech Innovations Inc），籌集7.88億美元；歐洲最大的交易是總部位於德國的國防科技新創Helsing，籌集4.84億美元。

簡思娟指出，隨著加拿大央行和歐洲央行在2024年第2季降息之後，英國央行和美國聯準會也在2024年第3季開始降息，這些降息決議，以及對未來幾個月的政策預期，儘管對2024年第3季的投資水準沒有重大影響，卻為創投市場帶來了一些樂觀情緒，預期將在2025年出現復甦。

進入第4季，簡思娟說，人工智慧的監管也將成為未來幾季值得關注的一個主要領域，原因是政府和監管機構越來越重視人工智慧活動開發框架的需求，無論是關注安全、隱私還是適當使用部分。

簡思娟進一步指出，過去兩年中，儘管替代能源解決方案引起創投濃厚興趣，但是觀察過去幾個季度的總投資是下降現象，考慮到全球能源需求飆升並預計超過供應，預期明年創投的興趣將可能會進一步飆升。

KPMG本季創投市場發現五大亮點，包括美洲吸引最大比例的創投投資金額、2024年大量湧現新的早期獨角獸企業、人工智慧繼續獲得大筆投資活水、國防科技迎來大筆籌資交易及亞太地區創投投資資金下降，日本卻逆勢創十二季新高。

創投

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