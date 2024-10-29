卓揆盼美大選順利 未來持續深化台美關係

AIT處長谷立言指出，台灣綠電無法滿足未來半導體需求，半導體業赴美是因為缺乏足夠水源給綠電，對此，行政院長卓榮泰29日回應，政府會保證台灣在水電供應上面，將持續地開發，在民生跟產業上的用電、用水，都不會產生大的問題；另外也期許美國大選順利結束，未來將持續深化台美雙方關係。

卓榮泰今日赴立法院報告我國能源配比，谷立言說，台灣綠電無法滿足未來半導體需求，對此，卓榮泰說，政府一直對台灣的民生用電跟產業用電提出安全無虞的保證跟努力，政府對全世界的夥伴國家或是民主供應鏈的夥伴們，也是做這樣的責任的承諾，會保證台灣在水電供應上面，將會持續地開發，將來在民生跟產業上的用電、用水，都不會產生大的問題。

另外，卓榮泰也說，美國即將進行大選，現在累積起來，台美之間雙方基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係，發展都非常的良好。他也相信美國的主要政黨對美臺關係的認知跟未來的發展，是有絕對高度的共識。在這個情況底下，希望美國，也相信美國的民主選舉能夠順利，之後我們持續深化、加強台美之間雙邊的關係，謝謝大家。