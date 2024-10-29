卓揆：努力發展多元綠能 2030定能滿足半導體、AI 發展
對於明年核三廠二號機也將要除役，接下來的能源配比將會如何，行政院長卓榮泰29日表示，政府目前最大努力的方向，仍然是在發展多元的綠能，經過合理跟詳細的計算，2030年以前我國新蓋出來的新的燃氣電廠，以及多元綠能的發展，仍然是足夠台灣現在面臨半導體、AI的高量的使用電量。
卓榮泰29日赴立法院報告我國能源配比，會前就有媒體問到有關接下來2025年5月核三廠二號機就要除役我國的能源配比將如何，卓榮泰表示，政府在能源政策上要更加地謹慎注意，不過政院也報告過很多次，關於核三廠的問題，依照現在的核管法，必須在5年之前就要提出延役的一些相關的措施，那現在依照核管法，核三廠的一號機已經停役，那麼未來在明年的5月，二號機也必須停下來，這個是法律的規定。
卓榮泰說，在這個法律規定之下，現在沒有辦法突破法律現在的規定，去做任何違法的使用，所以政府目前最大努力的方向，仍然是在發展多元的綠能，像最近核三廠二號機在大修期間，我國的風力、光電都發揮了相當大的功能；其餘在水力、地熱其他各方面，也在極力的開發，希望用多餘的綠能來彌平現在各界的需要，而且經過合理跟詳細的計算，2030年以前我們新蓋出來的新的燃氣電廠，以及多元綠能的發展，仍然是足夠臺灣現在面臨半導體、AI的高量的使用電量，台電對這個努力的方向是不變的。
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