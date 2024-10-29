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台灣World Gym「以下剋上」買美國母公司！ 她揭不尋常隱情：反攻世界？

聯合新聞網／ 綜合報導
世界健身董事長柯約翰宣布，以900萬美元收購美國World Gym，拿下全球經營權。記者宋健生／攝影
世界健身董事長柯約翰宣布，以900萬美元收購美國World Gym，拿下全球經營權。記者宋健生／攝影

台灣健身龍頭、經營World Gym的「世界健身-KY」昨宣布以900萬美元（約台幣2.88億）收購美國World Gym International（WGI）母公司，將獲得World Gym品牌全球經營權，享有271個國際據點的加盟權利金收入。

消息一出，震撼台灣健身業界。對此，財經專家胡采蘋在臉書粉專指出，「World Gym台灣竟然下剋上，買了母公司，以前Yahoo在全世界都退燒的時候，只有雅虎台灣最賺錢，經常出現很神奇的畫面」。

她分析，這次World Gym併購價只有900萬美元，2.88億新台幣，買到271個國際據點，平均一個才106萬？「像這種情況通常是公司債務比較多才賣這麼便宜吧，要不然真的就是在其他國家規模偏小」。

胡采蘋還說，「這真的滿神奇的，台灣反攻世界請加油啦」。

底下有網友留言透露「其實271個，台灣就130個，美國只有32個」、「除了美國只有32個，World Gym在美國早被擠下連鎖大品牌了…台灣算是最後堡壘？」、「話說美國母公司在地只管32間，是在管好玩的？算什麼母公司？」

不過也有人指「你知道小七母公司也是在美國嗎，他們在美國也沒幾間，這種事情其實很多」、「台灣健身器材製造商已經有不少買了自己客戶的案例了」、「這算是窩菌的會員集資讓子公司變跨國母公司的概念？」、「世界級的企業入手價居然這麼便宜」、「台灣真的好猛」、「地區副總突然變成總公司總裁的勵志故事」。

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