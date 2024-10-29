美大選逼近 美股淨流入放緩

受到美國大選逼近，增添市場不確定性，殖利率上行壓力增大，全球股市小跌作收。回顧全球股票型基金資金流向，至10月23日，美股基金淨流入降溫至61.44億美元、仍持續居冠，亞洲不含日本淨流入金額降溫至4.77億美元，新興市場亦維持微幅淨流入。

安聯投信表示，美國總統大選將近，兩黨候選人支持率相近，美債殖利率持續上升使成長類股承受壓力，中東及烏克蘭等地緣政治不確定性進一步加劇，市場投資人偏向觀望；另方面，美國總統大選逼近，日本國會選舉不確定性籠罩市場，民調顯示日本執政黨可能失去眾議院多數席位，中國官方持續釋放利多訊息推動陸港股市上漲。

就主題表現上，安聯投信表示，時序上步入財報周，受到亮眼財報提振，近期非必須消費、電動車逆勢收漲；美國經濟數據改善淡化降息預期，推升美十年債殖利率觸及4.2%，壓抑過去一周類股表現，非必須消費類股則受財報提振收漲。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著美國利率政策逆風淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，加上經濟前景雜音淡化，整體經濟前景仍正向，隨利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風。

莊凱倫表示，不過近期隨著美國大選逼近，兩位候選人民調數據與相關訊息均增添市場不確定性，市場氣氛難免夾雜觀望氣氛；不過經濟展望正向，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期有賴美台重要法說與財報展望等消息激勵下，台股表現正向，即便面臨大漲後的短線獲利回吐壓力、美國大選選情的干擾，但在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據；考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

安聯投信台股團隊表示，待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。