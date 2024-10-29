降息步調可能放緩 投資級債淨流入降溫

受到市場預期美國聯準會降息步伐可能放緩影響，近期債市全面下跌。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至10月23日，投資級債淨流入金額降溫至34.8億元、非投資等級與新興市場債分別轉為淨流出1.2億美元、9.2億元。

安聯投信表示，三位聯準會官員呼籲放慢降息步伐，使市場預期降息速度將進一步減緩，且原油上漲和歐債遭遇較大調節也推動殖利率走高，美國10年期公債殖利率升破4.2%的關卡，整體債市幾乎全面下跌。

根據美國聯準會褐皮書顯示，美國大部分地區9月初以來經濟活動幾無成長，多個轄區報告薪資成長放慢。隨著近期房貸利率飆升，美國購房和再融資申請上週降至8月份以來最低，9月二手房銷量跌至近14年低點；聯準會不急於降息態度影響也讓美國10年期公債殖利率走升至4.21%。

另方面，歐洲央行年內第三次降息1碼，行長拉加德重申經濟成長面臨的風險仍偏向下。據悉多位央行官員認為，隨著通膨率可能比預期更快達到2%的目標，12月份很可能再次降息 。經濟數據方面，國際貨幣基金組織(IMF)發布最新經濟展望，維持今年全球經濟成長預測3.2%，並下調明年預測至3.2%；其中，將中國今年下調至4.8%，明年維持4.5%；新興市場今明兩年增速預計為4.2%左右，其中亞洲新興市場將保持強勁，中東、中亞及部分非洲地區前景被下調，考量因素包括大宗商品生產運輸的擾動、衝突與內亂及極端氣候事件。

安聯投信表示，就市場風向上，反映債市波動度的MOVE維持高檔；股債市場情緒暫轉為清淡，包括非投資等級債、新興債轉淨流出；展望後市，經濟軟著陸仍是美國經濟最可能結果，未來利率走向，包括降息速度和新的中性利率仍在持續變化，聯準會仍會在平衡經濟成長與通膨之間步步為營。

策略上，安聯投信建議，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。因應降息循環啟動，建議可優先配置投資級公司債與美國短年期公司債策略，聚焦美國投資級企業債等相對高評級、高品質的債券，鎖定收益機會與平衡市場波動，以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期的非投等債，掌握資本利得及收益。