9月景氣燈號 退回黃紅燈…分數創半年新低

國發會昨發布九月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈，八月才亮出代表熱絡的紅燈「曇花一現」。國發會官員說，產業復甦不均衡，半導體產業受惠ＡＩ題材、表現暢旺，傳產則相對疲弱，但經濟在復甦軌道上、成長動能延續無庸置疑。

綜合判斷分數 降為34分

國發會指出，九月的綜合判斷分數卅四分，和八月相比一口氣掉了五分，創三月以來的六個月新低，燈號因此跌破紅燈下限卅八分，退回至黃紅燈的區間。在景氣燈號九項構成項目中，海關出口值和批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各少兩分，製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數少一分，其餘六項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，九月燈號改變，主要因為傳統產業外銷動能疲弱，加上高基期因素，導致海關出口值大縮水，從紅燈掉到綠燈；此外，批發、零售及餐飲業營業額，製造業營業氣候測驗點也都變燈，但領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

邱秋瑩指出，這波景氣上揚是以半導體、資通訊產業主導，台積電對未來ＡＩ應用相當看好，研判復甦的態勢會延續，且景氣仍在復甦的軌道上、成長動能無庸置疑。她也說，觀察各國際大廠資本支出，台積電和預估差不多，明年甚至再增加，日月光、南亞科也表示投資會持續增長。

產業復甦不均 留意傳產

但邱秋瑩說，最近幾個月確實震盪的幅度比較大，比較顛簸的原因是在傳統產業，所以成長態勢是延續，但如果要看產業均衡情況，傳統產業復甦的態勢是比較需要留意的，「傳產外銷貨品的國際需求仍然疲弱，油價下滑也讓油品出口出現衰退。」

邱秋瑩指出，各個經濟預測機構對於台灣的經濟成長率都是樂觀看待，但美國總統大選結果未定，選前風險意識升高、牽動廠商投資布局，大家都在觀望，且大陸雖然祭出刺激經濟措施，但傳產需求是否有效提升，都還要觀察。

10月CCI轉跌 終結連5升

儘管ＡＩ應用帶動半導體及資通訊產業，中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布十月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數為七十七點○六點，與九月比較下降○點七八點，雖然跌幅不大，但終結連五升轉為下跌。台經中心執行長吳大任表示，本月ＣＣＩ出現轉為下跌轉折點，反映台灣雖因ＡＩ相關產業帶動出口表現佳，但傳產仍處極大經營壓力，產業兩極化更為明顯；ＡＩ雖然需求大增，關鍵是何時泡沫化，「如果美經濟走弱，明顯泡沫風險就會升高」。

吳大任分析，因台積電法說會釋放佳績，以及ＡＩ相關產業出口表現亮眼，帶動台股持續上升，因此ＣＣＩ的六個分項指標中，只有未來半年投資股票時機上升。值得注意的是，ＣＣＩ總指數由升轉跌，其中可能原因與目前獲利佳的產業集中在ＡＩ相關的資通訊及電子零組件，傳產出口壓力仍大，因此國人整體信心下滑。

他說，目前企業陷入ＡＩ相關投資惡性競爭，大家因為競爭不得不投入，成本快速累積，卻未創造營收，一旦泡沫破裂，大家無法再投資，屆時台積電、輝達等企業也會受影響。

此外，吳大任表示，這次房地產相關的「購買房地產時機」指標調查結果一○四點六七點，與上月調查下滑二點○六點，可以看出中央銀行擴大房貸信用管制對房市打擊效果，但是銀行資金緊縮、利率上升，反而造成很多真正想買房者爭取不到貸款，出現另一種不公平現象。