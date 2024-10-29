談AI缺電 鄭崇華：非核電不可

針對ＡＩ快速發展恐導致國內供電短缺，台達電創辦人鄭崇華表示，非用核電不可；他並舉新加坡政府為例，錯誤的政策應該馬上認錯修改，假如明明知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

第二屆李國鼎獎昨天頒獎，獲獎人是鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強。會後媒體問及ＡＩ因算力大幅提升，外界關切台灣電力不足的問題，鄭崇華說，其實就是非要用核電不可，全世界各個國家都知道核電是最經濟也是最安全的電力，「我們要趕快把核四拿來用，假如再拖下去的話，外商就不像過去那麼積極與台灣做生意，因為你電力不足，這是一個很大的問題」。

鄭崇華並舉當年新加坡政府曾力推鼓勵教育程度高的人多生小孩的政策，結果引發民眾反彈，很多貧苦的民眾聽了之後非常反感，新加坡政府當天下午馬上認錯調整政策。他說，這樣做的話，老百姓不會因此反感，反而尊敬他（政府），他（政府）是因考量生活環境較好的人更有條件培養小孩，因而推動鼓勵這樣的生育政策，結果忽略貧苦人的感受，但主事者因錯誤的決定趕快承認錯誤，上午才說了這政策，下午一八○度大轉彎認錯，朝令夕改，老百姓沒有因此而有不好感覺，反而覺得很實在，很感謝他（政府）。鄭崇華說，如果知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

苗豐強則說，ＡＩ時代到來，台灣迎來一個大機會，台灣已經在第一波ＡＩ硬體製造上，占有領先地位，下一波牽涉到ＡＩ應用，但並不是那麼容易，各行各業都還在了解到底ＡＩ能協助產業做些什麼。他認為，在產業摸索的過程中，需要很長的發展路程，但在協助ＡＩ軟硬體順利與產業發展結合的趨勢上，台灣應該可以跑在前面。