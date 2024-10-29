聽新聞
0:00 / 0:00

談AI缺電 鄭崇華：非核電不可

聯合報／ 記者劉芳妙林薏茹／台北報導

針對ＡＩ快速發展恐導致國內供電短缺，台達電創辦人鄭崇華表示，非用核電不可；他並舉新加坡政府為例，錯誤的政策應該馬上認錯修改，假如明明知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

第二屆李國鼎獎昨天頒獎，獲獎人是鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強。會後媒體問及ＡＩ因算力大幅提升，外界關切台灣電力不足的問題，鄭崇華說，其實就是非要用核電不可，全世界各個國家都知道核電是最經濟也是最安全的電力，「我們要趕快把核四拿來用，假如再拖下去的話，外商就不像過去那麼積極與台灣做生意，因為你電力不足，這是一個很大的問題」。

鄭崇華並舉當年新加坡政府曾力推鼓勵教育程度高的人多生小孩的政策，結果引發民眾反彈，很多貧苦的民眾聽了之後非常反感，新加坡政府當天下午馬上認錯調整政策。他說，這樣做的話，老百姓不會因此反感，反而尊敬他（政府），他（政府）是因考量生活環境較好的人更有條件培養小孩，因而推動鼓勵這樣的生育政策，結果忽略貧苦人的感受，但主事者因錯誤的決定趕快承認錯誤，上午才說了這政策，下午一八○度大轉彎認錯，朝令夕改，老百姓沒有因此而有不好感覺，反而覺得很實在，很感謝他（政府）。鄭崇華說，如果知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

苗豐強則說，ＡＩ時代到來，台灣迎來一個大機會，台灣已經在第一波ＡＩ硬體製造上，占有領先地位，下一波牽涉到ＡＩ應用，但並不是那麼容易，各行各業都還在了解到底ＡＩ能協助產業做些什麼。他認為，在產業摸索的過程中，需要很長的發展路程，但在協助ＡＩ軟硬體順利與產業發展結合的趨勢上，台灣應該可以跑在前面。

新加坡 核電 鄭崇華

延伸閱讀

傳揚科技興邦精神 第二屆李國鼎獎鄭崇華、苗豐強獲獎

鄭崇華、苗豐強獲李國鼎獎 延續國之重鼎、科技之光

經濟部目標2027減碳千萬噸 廖偉翔：為何不用核電減碳

鄭崇華、苗豐強 獲第二屆李國鼎獎

相關新聞

9月景氣燈號 退回黃紅燈…分數創半年新低

國發會昨發布九月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈，八月才亮出代表熱絡的紅燈「曇花一現」。國發會官員說，產業復甦不均衡，半導...

中產階級返貧正在蔓延 教授、工程師自白：地位破滅

時隔30年，主計總處4月底曾再次公布國人家庭財富分配調查報告。這份報告不只反映貧富差距愈來愈大的現實，最讓人心驚的地方在於從統計可看出中產階級正在消失中。有錢人不只將窮人遠遠拋在後面，也吃掉中產階級的財富，造成相對貧窮感。中國大陸所謂的「中產返貧」的現象，正在台灣出現，不少過去被視為中產階級的大學教授、企業中層主管、軍警，甚至工程師現在恐怕都排除在外...

卓揆談新核能 提3原則

行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告「能源配比及電價政策」，書面報告指出，核三廠二號機明年五月除役後，發電結構占比應為燃煤百...

談AI缺電 鄭崇華：非核電不可

針對ＡＩ快速發展恐導致國內供電短缺，台達電創辦人鄭崇華表示，非用核電不可；他並舉新加坡政府為例，錯誤的政策應該馬上認錯修...

傳產外銷疲弱復甦態勢顛簸 9月景氣退回黃紅燈

國發會昨（28）日發布9月景氣燈號，從代表景氣熱絡的「紅燈」退回「黃紅燈」，紅燈只亮一個月，景氣對策信號綜合判斷分數34...

學者：景氣可能不是這麼好 經濟不均衡復甦...有隱憂

中央大學昨（28）日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。中央大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。