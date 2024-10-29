學者：景氣可能不是這麼好 經濟不均衡復甦...有隱憂

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中央大學28日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。 聯合報系資料照
中央大學28日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。 聯合報系資料照

中央大學昨（28）日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。中央大學台經中心執行長吳大任示警，這表示「景氣可能不是這麼的好」，尤其深入觀察經濟結構呈現的不均衡復甦，確實藏有隱憂。

值得注意的是，這次調查結果六項分項指標有五項走跌。10月的「未來半年購買耐久性財」指標為107.69點，月減2.05點，呈顯著下滑。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查結果為104.67點，月減2.06點。吳大任分析，在央行擴大房貸信用管制，銀行資金緊縮、利率上升，造成不少真正想買房者爭取不到貸款，民眾買房能力受挫有關。

10月民眾對物價信心也下跌。吳大任表示，因台電漲電價，明年最低工資也要漲，再加上颱風接二連三，影響蔬果價格，不僅使得10月「未來半年物價水準」調查為41.77點，較上個月調查結果下降1.72點，他對物價看法也較悲觀，「可能到明年1、2月以前都不會好」。

10月唯一上升的分項指標「未來半年投資股票時機」，調查為60.29點，月增2.91點。吳大任表示，台積電法說釋出樂觀訊號，助長投資人信心，但他還是要提醒民眾居高思危，因為企業競相投入AI，為此投入巨大成本，但導入AI對營收的貢獻卻相當有限，未來企業撐不下去而倒閉，須密切關注。

中央大學 物價 買房

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