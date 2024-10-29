經發會30日討論低薪議題

行政院預計明（30）日召開第二次經濟發展委員會延續會議，將討論低薪定義、低薪解方等議題。

行政院日前召開第二次經發會，但因排定議題較多，未能觸及外界關注的低薪議題，當時行政院長卓榮泰就表示會再儘速召開一次，據悉，時間初步將落在明日，不過因颱風來襲，也可能仍有變數。

此次延續會議討論主軸將聚焦低薪，卓榮泰日前表示，經發會討論重點並非僅研究低薪，而是要如何提升薪資。

勞動部何佩珊日前表示，參考經濟合作暨發展組織（OECD）定義，為薪資在中位數三分之二以下，台灣勞工月薪不到3.1萬元就屬於低薪勞工，推估約有120萬人。

不過外界對於低薪如何定義仍有不同看法，國際間對於用經常性薪資或是總薪資中位數來計算，也有不同引經據典的論述，尚未取得最終共識，預計在經發會延續會議中會有深入討論。

此外，對於如何提升薪資，未來經發會將討論強化上市櫃公司薪資資訊揭露等方案，例如如何在就業面試階段揭露職缺薪資、於公開資訊觀測站揭露非經理人全時員工平均薪資、薪資中位數等政策工具，另外也將觸及加薪抵稅優惠等薪資政策。

行政院日前召開第二次經發會，為協助中小微企業轉型，鎖定規模在30人以下的企業、約143.2萬家，量身打造兩大轉型加速器，包括普惠金融貸款、數位轉型補助。針對中小微企業，明年將投入116億元預算。其中普惠金融貸款是讓中小微企業更容易取得必要資金，引進合適的數位及淨零轉型應用工具，以及發展國內外通路。

另外為打造台灣成為亞洲資產管理中心，政府明年將完成法規鬆綁、推動第一檔台日跨境ETF上市、增加私人銀行家數、創建台版TISA個人投資帳戶、成立資產管理專區，並預估新增1,200億元的公共建設投資。