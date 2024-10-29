經發會30日討論低薪議題

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院預計30日召開第二次經濟發展委員會延續會議，將討論低薪定義、低薪解方等議題。記者許正宏／攝影
行政院預計30日召開第二次經濟發展委員會延續會議，將討論低薪定義、低薪解方等議題。記者許正宏／攝影

行政院預計明（30）日召開第二次經濟發展委員會延續會議，將討論低薪定義、低薪解方等議題。

行政院日前召開第二次經發會，但因排定議題較多，未能觸及外界關注的低薪議題，當時行政院長卓榮泰就表示會再儘速召開一次，據悉，時間初步將落在明日，不過因颱風來襲，也可能仍有變數。

此次延續會議討論主軸將聚焦低薪，卓榮泰日前表示，經發會討論重點並非僅研究低薪，而是要如何提升薪資

勞動部何佩珊日前表示，參考經濟合作暨發展組織（OECD）定義，為薪資在中位數三分之二以下，台灣勞工月薪不到3.1萬元就屬於低薪勞工，推估約有120萬人。

不過外界對於低薪如何定義仍有不同看法，國際間對於用經常性薪資或是總薪資中位數來計算，也有不同引經據典的論述，尚未取得最終共識，預計在經發會延續會議中會有深入討論。

此外，對於如何提升薪資，未來經發會將討論強化上市櫃公司薪資資訊揭露等方案，例如如何在就業面試階段揭露職缺薪資、於公開資訊觀測站揭露非經理人全時員工平均薪資、薪資中位數等政策工具，另外也將觸及加薪抵稅優惠等薪資政策。

行政院日前召開第二次經發會，為協助中小微企業轉型，鎖定規模在30人以下的企業、約143.2萬家，量身打造兩大轉型加速器，包括普惠金融貸款、數位轉型補助。針對中小微企業，明年將投入116億元預算。其中普惠金融貸款是讓中小微企業更容易取得必要資金，引進合適的數位及淨零轉型應用工具，以及發展國內外通路。

另外為打造台灣成為亞洲資產管理中心，政府明年將完成法規鬆綁、推動第一檔台日跨境ETF上市、增加私人銀行家數、創建台版TISA個人投資帳戶、成立資產管理專區，並預估新增1,200億元的公共建設投資。

低薪 薪資

延伸閱讀

卓榮泰立院備詢10樣小物曝光 裡頭竟有吉伊卡哇「這角色」

卓榮泰看花東鐵路雙軌工程 饒慶鈴要5億治水獲允諾

國會改革法案釋憲案後 卓榮泰、傅崐萁花蓮同台

國會職權修法部分違憲 卓榮泰：配合判決行使職權

相關新聞

9月景氣燈號 退回黃紅燈…分數創半年新低

國發會昨發布九月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈，八月才亮出代表熱絡的紅燈「曇花一現」。國發會官員說，產業復甦不均衡，半導...

中產階級返貧正在蔓延 教授、工程師自白：地位破滅

時隔30年，主計總處4月底曾再次公布國人家庭財富分配調查報告。這份報告不只反映貧富差距愈來愈大的現實，最讓人心驚的地方在於從統計可看出中產階級正在消失中。有錢人不只將窮人遠遠拋在後面，也吃掉中產階級的財富，造成相對貧窮感。中國大陸所謂的「中產返貧」的現象，正在台灣出現，不少過去被視為中產階級的大學教授、企業中層主管、軍警，甚至工程師現在恐怕都排除在外...

卓揆談新核能 提3原則

行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告「能源配比及電價政策」，書面報告指出，核三廠二號機明年五月除役後，發電結構占比應為燃煤百...

談AI缺電 鄭崇華：非核電不可

針對ＡＩ快速發展恐導致國內供電短缺，台達電創辦人鄭崇華表示，非用核電不可；他並舉新加坡政府為例，錯誤的政策應該馬上認錯修...

傳產外銷疲弱復甦態勢顛簸 9月景氣退回黃紅燈

國發會昨（28）日發布9月景氣燈號，從代表景氣熱絡的「紅燈」退回「黃紅燈」，紅燈只亮一個月，景氣對策信號綜合判斷分數34...

學者：景氣可能不是這麼好 經濟不均衡復甦...有隱憂

中央大學昨（28）日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。中央大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。