國發會將協助成立產業控股公司 業者籲設300億元基金

針對國發會將協助中小企業成立產業控股公司，首波並由工具機先行，和大（1536）集團董事長沈國榮表示全力支持，但他也明白指出，政府應加速訂定產控條例，並成立規模至少300億元的推動基金，補貼企業推動產業控股，才有可能付諸實行。

沈國榮表示，國發會及台灣產業控股推動平台近日將到和大集團參訪，他會當面向相關單位提出建言。

沈國榮指出，以目前台灣工具機、零組件及鑄件廠的規模，至少要整合十至15家成立一家產業控股公司，年營收起碼要超過500億元以上，才具有國際競爭力。

工具機業要推動產業控股，沈國榮建議政府參考金控做法，應先確立主管機關，由經濟部跨部會整合國發會、國科會、財政部等單位成立「產業控股發展委員會」，向產業宣導、進行意願調查。另一方面也應訂定相關法令，包括資產計算、股權換算、合併過戶及稅務優惠等，「政府要先有政策條件出來」，加上提供推動基金的補助，才能讓廠商有所依據，且有意願。

沈國榮不諱言，政府推動產業控股的速度不夠快，集團旗下關係企業已包括和大、高鋒、華豐及聚大智能科技，其他還有交互持股的健信、慕康生醫等公司，將先進行內部資源整合「成立和大產業控股公司先行」。

程泰集團董事長楊德華則以過去併購與投資經驗，認為應由體質佳、有資金的公司主導併購，並且找國發基金一同以現增入股的方式，去協助被併購或投資的公司改善體質，而被投資的公司則設定五至七年規劃上市櫃，並保證國發基金可以有退場機制。