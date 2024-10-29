官方催動五產業設控股公司 國發會助中小企打國際盃

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國發會主委劉鏡清。記者陳正興／攝影
國發會主委劉鏡清。記者陳正興／攝影

為協助中小企業打團體戰、打國際盃，國發會擬輔導產業成立控股公司。據了解，國發會與控股相關公協會已有過討論，初步盤點工具機、大健康、資訊服務、車用電子、水五金等五產業，可能將優先推動。

國發會官員表示，目前較明朗的是工具機產業，其實產業還在持續盤點，未來若有需要也會送到行政院經濟發展委員會討論，蒐集更多意見，至於是否有時間表，還要視討論狀況而定。

國發會主委劉鏡清上任後，就提出輔導產業成立控股公司的構想，希望帶領中小企業一起打團體戰。據了解，在經過與控股相關公協會討論過後，預計將以工具機產業先行，後續第二波則有望納入大健康產業、資服業、車用電子業、水五金產業等。

國發會輔導產業控股公司
國發會輔導產業控股公司

知情人士表示，這些產業之所以出線，主要是因為這些是台灣亟需轉型、或資本規模化的產業，部分則是台灣具有潛力、具未來發展性，透過成立產業控股公司，可以打團體戰，等於是揪團一起打國際盃。

據了解，目前對於成立產業控股公司，將以工具機先行，政府角色主要仍以輔導協助為主，因此，並不會直接成立基金來投入，會由業者主導，自己籌組產業聯盟，後續若真的有需要協助，再視情況向國發會申請國發基金補助。

知情人士透露，產業控股公司仍要以商業考量為出發點，政府單位傾向以鼓勵方式協助產業界，此外政府也在出口方面提供產業支持，像是法規釐清、資訊、行銷和倉儲物流等，以減少中小企業行政負擔，讓中小企業也能爭取全球商機。

根據經濟部統計，我國中小企業家數超過163萬家，占全體企業達98%以上，占比相當高，但中小企業也存在現實問題，像是缺乏人力、物力等資源，開發海外市場更顯困難，國發會才會提出輔導業者成立產業控股公司的構想。


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