傳產外銷疲弱復甦態勢顛簸 9月景氣退回黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，以分數觀察，目前景氣比較顛簸，主因是傳統產業外銷動能疲弱，其復甦態勢需格外留意。 圖/聯合報系資料照片
國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，以分數觀察，目前景氣比較顛簸，主因是傳統產業外銷動能疲弱，其復甦態勢需格外留意。 圖/聯合報系資料照片

國發會昨（28）日發布9月景氣燈號，從代表景氣熱絡的「紅燈」退回「黃紅燈」，紅燈只亮一個月，景氣對策信號綜合判斷分數34分，較8月一口氣減5分，為近六個月來新低。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，以分數觀察，目前景氣比較顛簸，主因是傳統產業外銷動能疲弱，其復甦態勢需格外留意，但以半導體主導的景氣復甦態勢則會維持。整體來說，國內經濟成長態勢延續，並未開始走下坡，惟須留意產業的均衡。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

邱秋瑩還提到，9月景氣對策信號綜合判斷分數較8月減少5分，下滑主因包括傳產外銷貨品不穩且國際需求疲弱，加上國際油價下滑，油品部分呈現較大衰退；內需方面，則因為今年中秋節比較早，相關備貨在8月已完成，還有之前的颱風也讓廠商生產排程受到影響。

此外，機械及電機設備進口值部分，9月維持紅燈，分數卻從28.7分顯著滑落至20.4分。邱秋瑩指出，觀察各國際大廠資本支出，台積電和原先預估的差不多，2025年則會再增加，日月光、南亞科也表示投資情況會持續增長。

邱秋瑩強調，我國經濟成長動能無庸置疑，近來主要機構對台灣經濟發展也都是相對樂觀，其中國際貨幣基金（IMF）對我國今年經濟成長率預測從3.1%上調至3.7%、經濟學人智庫（EIU）更是上修至4.2%、中經院同樣也上修至3.96%。

邱秋瑩坦言，11月美國總統大選，牽動廠商投資布局，大家多在觀望，這也反映在外銷訂單中傳產接單保守。至於大陸推出刺激經濟措施，是否有提升效果，後續值得關注。

國發會表示，9月景氣對策信號九項構成項目中，海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；批發、零售及餐飲業營業額亦由紅燈轉呈綠燈，分數也是減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘六項燈號維持不變。


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