卓揆赴立院報告能源配比 明年再生能源占比16%

行政院長卓榮泰今（29）日將赴立法院專案報告「能源配比及電價政策」。

書面報告中指出，我國2025年5月17日核三廠2號機除役後，發電結構占比應為燃煤29.6%、燃氣52.0%、再生能源16.3%。

此外，對於核能態度，卓揆將重申，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政，若未來新的核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等三個前提下，則抱持開放討論的態度。

行政院書面報告提及，再生能源裝置容量已從2016年的4.73GW增加到2023年底的17.96GW，成長2.8倍；發電量也從127.3億度增加到268.7億度，增加1.1倍。目前我國能源配比，截至8月占比為燃煤40.0%、燃氣41.5%、核能5.4%、再生能源10.5%(其中包括，光電5.2%、風力2.6%)，顯示低碳能源占比逐步增加。