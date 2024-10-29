台達電創辦人鄭崇華：台灣非用核電不可 強調政策有錯要改

台達電（2308）創辦人鄭崇華昨（28）日回應媒體問及AI科技快速發展，因算力大幅提升，台灣恐出現電力缺口問題時直言：「（台灣）非用核電不可。」他並舉新加坡政府為例，強調「錯誤的政策應該馬上認錯修改」，假如明明知道錯誤而不敢承認錯誤，這是太不夠聰明的作法。

鄭崇華昨天獲李國鼎科技發展基金會頒發第二屆李國鼎獎，以表彰其創立台達電集團以來，秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，面對全球暖化與氣候變遷的危機，提供高效率且可靠的節能整合方案與服務，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊，為人類永續生存發展盡一份力量。

鄭崇華談話重點

會後媒體問及AI因算力大幅提升，外界台灣關切電力不足的問題，鄭崇華直言：「其實就是非要用核電不可，全世界各個國家都知道核電是最經濟也是最安全的電力。」他疾呼，「我們要趕快把核四拿來用，假如再拖下去，外商就不像過去那麼積極與台灣做生意，因為你電力不足，這是一個很大的問題。」

他並舉當年新加坡政府曾力推鼓勵教育程度高的民眾多生小孩的政策，原本官方認為生活環境較好的人更有條件培養小孩，因而推動鼓勵這樣的生育政策，結果忽略貧苦人的感受，很多貧苦的百姓聽了之後非常反感，新加坡政府下午馬上認錯，馬上改，老百姓不會因此反感，反而尊敬他（政府）。

鄭崇華說，主事者因錯誤的決定趕快承認錯誤，上午才說了這政策，下午180度大轉彎認錯，雖是朝令夕改，老百姓沒有因此而有不好感覺，反而覺得很實在，很感謝他（政府）。相對地，如果知道錯誤而不敢承認錯誤，「這是太不夠聰明的作法」。

至於近來電動車市場雜音不斷，鄭崇華認為，中國大陸電動車現在做得很好，後面變成怎樣很難預測，目前確實有些地區電動車賣得不是很好，但如果要走環保的話，電動車是對的方向，目前看起來電動車發展可能會稍微延遲，大家都在努力解決問題，電動車還是未來發展的方向。他說，台達電目前在電動車領域有15家客戶，原本台達電進入電動車市場，並不想做動力系統，但因為台達電的電源供應器能源效率高達98%，表現太好，「因此客戶要求我們做」。

鄭崇華表示，李國鼎前資政曾說過：「科技是經濟發展的原動力」，這句話深深根植其心中，他也常提醒同仁要在研發上不斷精進，並在創新思維上持續努力。

鄭崇華昨天獲獎，台達電董事會成員包括現任董事長鄭平、前董事長海英俊、獨立董事徐秀蘭等十餘人也到場祝賀。



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