台船總經理魏正賜明提前卸任 前董座鄭文隆說話了

台船總經理魏正賜申請退休，經濟部今天已通知台船副總經理蔡坤宗升任總經理，明天將召開臨時董事會通過這項人事，正式上任。台船前董事長鄭文隆說，魏正賜以實習生身分進入中船，52年職場生涯都在台船，堪稱台灣造船界的一個特殊人物。

魏正賜（68歲）在1973年進入中船擔任實習生，當兵退伍後回到台船工作，因為潛艦國造推動有功，今年5月15日，獲前總統蔡英文頒頒發「三等景星勳章」，表彰相關貢獻。

台船前董市長鄭文隆今天人在國外，他接獲朋友傳來的通知，才知道明天台船召開臨時董事會，總經理魏正賜要卸任了。鄭文隆透露，魏正賜正式公文聘約是到今年11月8日，明天退休，可說是提前卸任。

魏正賜曾向鄭文隆說，他會走到台船大門口，向台船敬個禮，台船是養育他一生，讓他成家立業的唯一工作及投入的地方。

台船今天公告經濟部法人董事代表魏正賜卸任，改由經濟部政務長何晉滄接任。魏正賜原任公股代表董事，由經濟部政務次長何晉滄兼任。

台船內部人士說，蔡坤宗升任總經理，卻未接魏正賜的董事遺缺，推測是經濟部高層要讓蔡坤宗先專心做好總經理工作。