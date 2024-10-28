快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.31億一注獨得 獎落「這縣市」

婦人接起一通電話「錢險遭轉走」 陸警方籲關閉iPhone這功能

台船總經理魏正賜明提前卸任 前董座鄭文隆說話了

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
台船總經理魏正賜。記者劉學聖／攝影
台船總經理魏正賜。記者劉學聖／攝影

台船總經理魏正賜申請退休經濟部今天已通知台船副總經理蔡坤宗升任總經理，明天將召開臨時董事會通過這項人事，正式上任。台船前董事長鄭文隆說，魏正賜以實習生身分進入中船，52年職場生涯都在台船，堪稱台灣造船界的一個特殊人物。

魏正賜（68歲）在1973年進入中船擔任實習生，當兵退伍後回到台船工作，因為潛艦國造推動有功，今年5月15日，獲前總統蔡英文頒頒發「三等景星勳章」，表彰相關貢獻。

台船前董市長鄭文隆今天人在國外，他接獲朋友傳來的通知，才知道明天台船召開臨時董事會，總經理魏正賜要卸任了。鄭文隆透露，魏正賜正式公文聘約是到今年11月8日，明天退休，可說是提前卸任。

魏正賜曾向鄭文隆說，他會走到台船大門口，向台船敬個禮，台船是養育他一生，讓他成家立業的唯一工作及投入的地方。

台船今天公告經濟部法人董事代表魏正賜卸任，改由經濟部政務長何晉滄接任。魏正賜原任公股代表董事，由經濟部政務次長何晉滄兼任。

台船內部人士說，蔡坤宗升任總經理，卻未接魏正賜的董事遺缺，推測是經濟部高層要讓蔡坤宗先專心做好總經理工作。

台船 經濟部 退休

延伸閱讀

台糖董座楊明州屆齡請辭獲准 經濟部派劉起孝代理

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

福建海警用閩南語喊話台船 網友研究是哪裡的腔調

颱風山陀兒「小跑步前行」 目前已釀1死70傷2失蹤

相關新聞

台糖董事長請辭！楊明州曝「沒人要我離開」 讓政府有更高用人標準

台糖董事長楊明州今天請辭獲准，他說，沒有人要我離開，單純是因為今年10月已年滿68歲，必須尊重制度，也讓新政府有更高的用...

台船總經理魏正賜明提前卸任 前董座鄭文隆說話了

台船總經理魏正賜申請退休，經濟部今天已通知台船副總經理蔡坤宗升任總經理，明天將召開臨時董事會通過這項人事，正式上任。台船...

台糖董座楊明州屆齡請辭獲准 經濟部派劉起孝代理

台糖董事長楊明州一年一聘，於10月間屆齡68歲，日前楊明州已向經濟部提出辭呈，經濟部已同意他的請辭，將留給府院指派新人空...

何時該換工作？台達電創辦人鄭崇華 揭露2次轉職、創業動機

什麼時機該轉職？或許該參考台達電（2308）創辦人鄭崇華的經驗談。他28日分享創立台達電前兩次受雇經驗：第一次是發現工作...

鄭崇華、苗豐強獲頒第二屆李國鼎獎

第二屆李國鼎獎今天頒獎，由台達集團創辦人鄭崇華、聯華神通集團董事長苗豐強獲得。鄭崇華表示，今日台灣之所以有此經濟成就，歸...

世界健身2.88億收購美國母公司 World Gym拓展全球版圖

世界健身-KY（2762）28日宣布，已完成以900萬美元(約新台幣2.88億元)收購美國World Gym Inter...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。