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台糖董事長請辭！楊明州曝「沒人要我離開」 讓政府有更高用人標準

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
台糖董事長楊明州曾在高雄公務體系服務逾40年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴。本報資料照片
台糖董事長楊明州曾在高雄公務體系服務逾40年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴。本報資料照片

台糖董事長楊明州今天請辭獲准，他說，沒有人要我離開，單純是因為今年10月已年滿68歲，必須尊重制度，也讓新政府有更高的用人標準 。他說，明天仍會上班，協助到台糖開臨時董事會後決定繼任人選，會做好交接。楊主動請辭，以利府院高層有用人空間，誰來接手台糖董座也引起討論。

楊明州2022年1月從高雄市秘書長一職屆齡退休，含飴弄孫年餘後，去年4月20日出任台糖董事長。楊明州出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。擔任台糖董事長1年半，楊明州走遍全台各地，努力提升團隊士氣，盼擦亮台糖金字招牌。

國營事業台糖土地面積約5萬公頃，市值高達1兆990億元，是全台大地主，一年繳地價稅逾27億。楊明州上任前提到，許多糖廠土地仍閒置，如何活化成為考驗，活化不是只有變賣一途，可透過一些招商、土地再利用解方，並與地方建立夥伴關係，增加在地就業機會，創造共好。

台糖是兵家必爭之地，楊明州曾在高雄公務體系服務逾40年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴，去年入主台糖，外界認為陳其邁等人幫忙推了一把。

楊明州說，他近期才知道原來國營事業董事長有68歲天花板，雖然有例外條款可循，但他選擇尊重制度，10月11日遞出辭呈，今天下班前接到請辭獲准的公文。

台糖董事長楊明州曾在高雄公務體系服務逾40年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴。本報資料照片
台糖董事長楊明州曾在高雄公務體系服務逾40年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴。本報資料照片

台糖 董事長 陳其邁

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