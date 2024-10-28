台糖董座楊明州屆齡請辭獲准 經濟部派劉起孝代理
台糖董事長楊明州一年一聘，於10月間屆齡68歲，日前楊明州已向經濟部提出辭呈，經濟部已同意他的請辭，將留給府院指派新人空間。經濟部並正式指派國營事業司副司長劉起孝暫代董事長一職，正式人選將由高層定奪。
台糖董事會今年6月才通過楊明州續任董事長，他的任期是到2026年5月，但楊明州決定在68歲屆齡，主動請辭，將留給府院指派新人空間。
根據規定，國營事業董座年齡超過65歲，一年一聘；若超過68歲須屆齡退休，除非政院有特殊原因才會留任。據了解，楊明州生性老實，不想違背制度，主動請辭。
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