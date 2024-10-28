何時該換工作？台達電創辦人鄭崇華 揭露2次轉職、創業動機

什麼時機該轉職？或許該參考台達電（2308）創辦人鄭崇華的經驗談。他28日分享創立台達電前兩次受雇經驗：第一次是發現工作必須承擔的道德責任風險過大，自己無法負荷，第二次是發現服務的公司濫用裁員工具，只想用廉價勞力，不願意投資研發，將越來越沒有競爭力，因而鼓起勇氣創業。

台達電創辦人鄭崇華28日獲頒第二屆李國鼎獎，他出席頒獎典禮致詞表示，李國鼎曾說：科技是經濟發展的動力，這句話一直深植他的心中，他13歲來到臺灣（隻身從福建來台成流亡學生）讀書，畢業後同學都出國唸書，但他因為單身一人，美國認為他會滯留不歸，因而只能去就業，反成開創電源供應器王國契機。

鄭崇華指出，他畢業後先後有兩份工作，第一份是考上台南亞航，負責維修飛機上的飛航儀表系統，當時老師傅跟他說，要能獨當一面修理機械，必須能把手錶中的「游絲」（一個類似彈簧的超精密關鍵零件，負責控制指針計時）復原，隨手老師傅就把游絲捏成一把，搞壞了，但一小時不到，就把游絲復原做得跟原來一樣，手藝非常厲害。

鄭崇華表示，大家便開始學如何把游絲捏過又慢慢恢復形狀，花很多時間細心的去操作，「最後我們都做到了」他說，這個工作是有趣的任務，心不定，就很容易在快做好時因為太高興，不小心功敗垂成，他因此學到的是平靜心的重要。

當時亞航已經民營化，除負責維修美國軍機跟其他航空民航客機養護，當時亞航買了一架噴射機，亞航對飛航機械熟悉，但對電子外行，因而招考電機系人才，鄭崇華表示，他發現飛機上很多儀器都附帶詳細說明手冊，他因此建議亞航除儀表系統，也可以做儀器維修生意，漸漸的公司放手讓他做，他也累積很多儀器維修經驗，後來還被派到飛航站服務。

學習新知讓他很開心，但也壓力很大，成為他離職的最後一根稻草。鄭崇華表示，有一次機場通知有一架飛機故障，他一開始不知道怎麼處理，老闆就丟一本厚重的說明書叫他趕快讀，他才翻前幾頁嘗試理解原理，把發射機（Transmitter）跟其他東西連結，加上電源連結，在飛機上用膠布纏上固定，對方就讓品管的人來測試一下，沒想到對方測完就說「飛機可以飛了」，這把鄭崇華嚇壞了。

鄭崇華說，因為他認為自己對飛航的知識還不足，剛剛的動作只是想瞭解東西是怎麼連結的，鄭崇華馬上阻止：不可以飛，並要求再給一兩天時間讓他把說明書研究清楚，但對方不理會，就逕自把飛機開走了。

這件事讓他當天晚上睡覺作了惡夢：夢到飛機掉下來，被追究責任，夢中同事告誡他千萬別承認是自己做的，但他回問：害死這麼多人怎麼可以撒謊？同事則警告：你講是你修的，就要一輩子在牢裡了。這個夢讓他滿身大汗嚇醒。

鄭崇華指出，他對飛機各類儀表維修很有興趣，認為有很多機會學習，但體認「這份工作不是給你玩的」，安全是非常重要，即便長官都認為他已經做得很好，但他對自己要求嚴格，認為自己非航空專業，不能再做下去，否則夢裡的事情接下來可能成真。

後來政府積極招外商來台投資，鄭崇華考進美商TRW，這是一家做登陸月球的小艇的太空科技公司，他派到美國受訓後回台負責產線的控管，後來在工程部也歷練，當時他提議可以讓台灣自製部分零件，減少進口倚賴，還能幫助降低成本。

但他後來逐漸發現這家公司的文化，只要預估後面兩個月業績不好，就會開除員工減少成本，鄭崇華對總部派來的台灣負責人建議不要資遣，但每一位負責人都做不到，最後一位比較坦白，就告知鄭崇華：如果不資遣員工，最後就是負責人自己會被資遣。

後來總部又派一個專門資遣的主管來，把鄭崇華手下管的三個廠中三個品管部經理都以薪水較高為由砍掉，讓鄭崇華氣得要死，他認為員工是因為表現好才薪水高，裁員會讓後面管理變得麻煩，其次他也建議公司，台灣都沒有新品，為何不把一些總部有競爭力的新品移一點來台灣生產？

結果總部回答，只要在美國製造還能賺錢的都不會移到台灣，同時總部也把美國零組件研發工程師也都砍了，認為不需要這些研發人員，也可以把新品做下去，這讓他發現公司不夠重視投資研發，競爭力將會越來越差，因此就決定辭職創業。