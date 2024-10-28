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川普若當選恐提高關稅 黃志芳籲政府沙盤推演因應

中央社／ 台北28日電

美國總統大選倒數，共和黨候選人川普喊出提高進口品關稅。外貿協會董事長黃志芳表示，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，政府必須沙盤推演因應；專家指出，川普認為全世界都虧欠美國，才會說出台灣應該要交保護費等言論。

余紀忠文教基金會今天舉辦「全球經貿大變局 混沌中的省思」講座，邀請黃志芳、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、中國信託金控首席經濟學家林建甫等多位專家學者與談。

黃志芳表示，川普（Donald Trump）近期頻頻在公開演講指出，若他當選後將提高對進口產品課徵關稅，目的是讓產業到美國生產、製造；但台灣許多廠商接單，海外生產比例約50%，也就是說，台廠散布在世界各地。

黃志芳說，經濟學人智庫（EIU）為瞭解川普當選後對各國的影響，計算出「川普風險指數」，其中日本49分、中國50分、德國是53分，墨西哥則是71分、風險指數最高，主因為許多廠商到墨西哥設廠，加上中國看好「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）市場，也有中國廠商選擇落腳墨西哥。

黃志芳指出，許多電子產業近年大舉進軍墨西哥，若是川普兌現選前承諾，提高進口產品的關稅，這不僅是台灣單獨面對的問題，而是全世界皆會面臨的挑戰，這也可看出，川普利用提高關稅的手段當作談判籌碼，因此政府必須沙盤推演，以因應如何與美國談判。

面對碳有價時代來臨，黃志芳表示，碳稅開徵對供應鏈尾端的廠商是雙重受害，若川普當選，政策一定是反對ESG；此外，近期歐洲極右派勢力興起，也是反對ESG，未來ESG版圖發展須密切關注。

劉大年指出，川普任內對中國進口產品祭出4波關稅課徵，美國總統拜登今年5月針對中國進口電動車、鋰電池、太陽能板等產品提高或課徵關稅，為保護技術安全，美國出口管制措施持續加嚴，聚焦的是精準脫鉤，也就是「小院高籬」（Small Yard, HighFence），避免中國在特定領域超車美國，範圍涵蓋半導體、人工智慧、5G和量子計算等。

劉大年表示，川普對台灣講出很多不友善的話，探究其中的思想主軸，是認為全世界都虧欠美國，因此也提出台灣應該要交保護費等言論，加上主張對美國所有進口產品加徵關稅；若川普當選，可能增加通膨壓力衝擊經濟，並影響金融市場。

川普 美國 關稅

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