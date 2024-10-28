世界健身2.88億收購美國母公司 World Gym拓展全球版圖

世界健身-KY（2762）28日宣布，已完成以900萬美元(約新台幣2.88億元)收購美國World Gym International(WGI)。此次收購不僅獲得World Gym品牌的全球經營權，還即時享有其271個國際據點的加盟權利金收入，預計將提升未來收入與淨利潤，此次收購的估值約為收益的7倍。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示：「我們非常自豪，能將這個標誌性的全球健身品牌所有權帶到台灣，並熱切期望透過自營和特許經營據點的增長，擴大其全球影響力。這次收購是我們邁向成為健身產業全球領導者道路上的一個重要里程碑。」

至於全球布局與未來增長，柯約翰表示，WGI目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家，擁有加盟夥伴，並正在其他市場洽談新的加盟協議。未來兩年，World Gym的目標是每年新增30至50家據點，並計畫通過擴展加盟網絡，將增長速度提升至每年100家。

柯約翰補充說明，世界健身台灣是優秀的健身業者，擁有成功的行銷和銷售策略，專業的個人教練以及先進的IT系統，完全有能力將公司的財務實力和營運專長，與WGI的知識產權和加盟經營系統結合，加速全球增長。

WGI將保留其專業的美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展。而行政、行銷、IT 開發、零售供應、會計及亞太地區的發展，將由台灣統籌管理。

柯約翰預計，這次收購將即刻帶來收入與淨利潤的提升。WGI特許經營費年度預估收入約為350萬至400萬美元，營業利潤率約為50％，這使得此次收購的估值約為收益的7倍。

世界健身計畫明年展店15間、後年18間。柯約翰強調，此次收購WGI所需的900萬美元，完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金。

World Gym自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第一家店面起，現已擴展至六大洲，擁有271個加盟據點。

「肌肉海灘」當時是全球健美的中心，該品牌與如Arnold Schwarzenegger(阿諾史瓦辛格)和Lou Ferrigno(原版浩克)的世界知名健美運動員密切相關，成為健身產業中的傳奇品牌，至今為全球數千萬健身愛好者所熟知。