紅燈曇花一現 9月景氣燈號轉亮黃紅燈

國發會今日發布9月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較上月減少5分。國發會表示，主要因為傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈。另外，領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

國發會表示，在9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

展望未來，國發會表示，隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來台設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能。