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紅燈曇花一現 9月景氣燈號轉亮黃紅燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布9月景氣燈號轉亮黃紅燈。圖／本報系資料照片
國發會發布9月景氣燈號轉亮黃紅燈。圖／本報系資料照片

國發會今日發布9月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較上月減少5分。國發會表示，主要因為傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，致海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額轉為綠燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈。另外，領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

國發會表示，在9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

展望未來，國發會表示，隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季之備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來台設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能。

至於在消費方面，國發會指出，國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升國人消費能力與意願。惟仍須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣之影響。

國發會今日發布9月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較上月減少5分。圖／取自「景氣指標查詢系統」
國發會今日發布9月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較上月減少5分。圖／取自「景氣指標查詢系統

國發會 景氣燈號 餐飲業

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