10月消費者信心指數CCI轉跌 學者：景氣可能不是這麼好

中央大學28日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數為77.06點，月減0.78點終止連五升，轉為下跌。中央大學台經中心執行長吳大任示警，這表示「景氣可能不是這麼的好」，尤其深入觀察經濟結構呈現的不均衡復甦，確實藏有隱憂。

值得注意的是，這次調查結果六項分項指標有五項走跌，其中又以「購買耐久性財」跌最多，調查結果104.67點，與9月相較下跌2.06點。對此，吳大任分析，在央行擴大房貸信用管制，銀行資金緊縮、利率上升，造成不少真正想買房者爭取不到貸款，民眾買房能力受挫有關。

10月民眾對物價信心也呈下跌。吳大任表示，由於台電漲電價，明年基本工資也要漲，再加上颱風接二連三地來，影響蔬果價格，不僅使得10月「未來半年物價水準」調查為41.77點，較上個月調查結果下降1.72點，他對物價看法也較悲觀，「可能到明年1、2月以前都不會好」。

此外，10月的「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」等分項指標也都是走跌。吳大任提醒，雖然台灣出口金額已恢復到400億美元的重要檢驗關卡，但細部觀察卻發現最主要都還是來自AI的貢獻，傳統產業的狀況還是很不好，又加上美國家庭債務持續上升，美國經濟恐將走弱的疑慮始終無法消除，未來恐波及我國的出口及生產。

吳大任提醒，雖然我國目前各項經濟數據都還不錯，今年GDP很大機會是上看4%，不過一旦美國經濟放緩，AI泡沬化風險就會升高。

吳大任還提到，目前企業陷入AI相關投資的惡性競爭，大家因為競爭不得不投入，造成成本快速累積，但卻未創造營收，一旦AI投資變成錢坑，就可能發生AI泡沫化，屆時台積電（2330）及輝達（NVIDIA）等企業也可能受到影響。

10月唯一上升的分項指標「未來半年投資股票時機」，調查為60.29點，月增2.91點。吳大任表示，台積電法說釋出樂觀訊號，助長投資人信心，但他還是要提醒民眾居高思危，因為企業競相投入AI，為此投入巨大成本，但導入AI對營收的貢獻卻相當有限，未來會不會有企業撐不下去而倒閉，須密切關注。

10月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年10月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,082名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。