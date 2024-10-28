買下母公司！ 世界健身併購美國World Gym

台灣健身龍頭、經營World Gym的世界健身-KY宣布以900萬美元收購美國World Gym International（WGI），將獲得World Gym品牌全球經營權，並即時享有271個國際據點的加盟權利金收入。

世界健身董事長柯約翰表示，預計此次收購帶來收入與淨利的提升，其中特許經營費為350~400萬美元，營業利潤率為50%，此次收購估值為收益的7倍。

目前WGI在澳洲、美國、加拿大、墨西哥與巴西等10個國家都擁有加盟夥伴，台灣則有130個據點，45萬會員，每年以15~20家據點的速度成長，其他市場也正洽談新的加盟協議，未來2年World Gym每年新增30~50家具點，並計劃透過拓展加盟網路，將增加速度提升至100家。

柯約翰表示，此次併購之後，並且會讓投資人對世界健身更具信心，市值將進一步提升而未來也規劃要有要500家直營店，其中250家在台灣，未來只要6萬以上的人口、適合的商圈就會展店，並會持續尋求併購機會，全球更要有超過2000家加盟店。