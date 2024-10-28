快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

買下母公司！ 世界健身併購美國World Gym

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
世界健身董事長柯約翰。記者林海／攝影
世界健身董事長柯約翰。記者林海／攝影

台灣健身龍頭、經營World Gym的世界健身-KY宣布以900萬美元收購美國World Gym International（WGI），將獲得World Gym品牌全球經營權，並即時享有271個國際據點的加盟權利金收入。

世界健身董事長柯約翰表示，預計此次收購帶來收入與淨利的提升，其中特許經營費為350~400萬美元，營業利潤率為50%，此次收購估值為收益的7倍。

目前WGI在澳洲、美國、加拿大、墨西哥與巴西等10個國家都擁有加盟夥伴，台灣則有130個據點，45萬會員，每年以15~20家據點的速度成長，其他市場也正洽談新的加盟協議，未來2年World Gym每年新增30~50家具點，並計劃透過拓展加盟網路，將增加速度提升至100家。

柯約翰表示，此次併購之後，並且會讓投資人對世界健身更具信心，市值將進一步提升而未來也規劃要有要500家直營店，其中250家在台灣，未來只要6萬以上的人口、適合的商圈就會展店，並會持續尋求併購機會，全球更要有超過2000家加盟店。

延伸閱讀

明年通膨再起？財金官員憂保護主義威脅全球經濟復甦

美國公債利率為何持續走揚？辣媽歸納原因：市場擔心川普當選恐通膨再起

美媒揭中國「鹽颱風」駭客行動 川普顧問通話遭截

排除肉餅染大腸桿菌 美國麥當勞恢復販售牛肉堡

相關新聞

買下母公司！ 世界健身併購美國World Gym

台灣健身龍頭、經營World Gym的世界健身-KY宣布以900萬美元收購美國World Gym Internation...

東協6國去年進口積體電路 財部：台灣占比逾3成居冠

受惠AI熱潮及供應鏈重組效應，財政部統計處指出，今年前8月台灣對東協6國出口年增1成7，幅度優於日、韓、中。若以台灣外銷...

中國經濟風險增加 學者盼我分散風險

「中國從負債、出口消費都充滿風險，台灣應該要繼續加強AI、半導體與軍工產業出口！」民進黨中國事務部主任吳峻鋕…

終結連五升！10月消費者信心指數CCI轉跌 專家：注意AI何時泡沫

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為77.06點，與上個月比較下降0.78點，...

10月CCI終止連5升 信用管制房貸緊縮夾擊挫消費信心

中央大學今天公布10月消費者信心指數（CCI）終止連5升，轉為下跌，且6項分項指標有5項走跌，又以「購買耐久性財」跌最多...

碳費開徵前看出綠電需求 資誠曝中小企業採購策略

碳費2026年將正式開徵，首波瞄準對象是溫室氣體年排放量達二萬五千公噸二氧化碳當量以上企業，以電力業及製造業為主，資誠普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。