日本政壇巨震 日圓匯率達3個半月甜甜價

日本政壇大地震，日圓應聲走貶，28日截至午時許臺銀日圓現鈔賣出牌價最低達「0.2121」，寫3個半月新低；以10萬台幣試算，此時換匯買到47萬1475日圓，較9月中日圓高點時可多換近4萬日圓。

日圓匯率貶至三個月低點，因日本自民黨與盟友公民黨組成的現任執政聯盟在眾議院選舉中沒有取得過半席次，升高了日本政局的不確定性。分析師一般認為，如果日本首相石破茂辭職，日圓可能進一步走弱。

日圓匯率今天盤初貶值多達0.6%，報153.27日圓兌1美元。日圓已經連續四周走貶，雖然距離7月份觸及的1美元兌161.95日圓低點還有一段距離。但最新發展也再度引發當局可能出手干預匯市的可能性。雖然日圓貶值通常有利支撐日本股市，惟投資人擔心政局將導致日本首相石破茂的位子不保。

在今年的十國集團(G10)貨幣中，日圓已經是表現最差的貨幣，兌美元貶值超過7%。日圓的疲軟很大程度上反映日本相對於美國和其他主要經濟體的超低利率水準。此巨大利差不太可能在短期內顯著改變，市場普遍預期日本央行將在本周四結束的會議上維持政策利率不變。