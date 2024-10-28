快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

東協6國去年進口積體電路 財部：台灣占比逾3成居冠

中央社／ 台北28日電
財政部統計處表示，積體電路（IC）向來為台灣對東協6國出口引擎。路透
財政部統計處表示，積體電路（IC）向來為台灣對東協6國出口引擎。路透

受惠AI熱潮及供應鏈重組效應，財政部統計處指出，今年前8月台灣對東協6國出口年增1成7，幅度優於日、韓、中。若以台灣外銷東協的主力貨品，在6國的進口市場占有率來看，2023年台灣在積體電路市占達32.7%居冠，韓、中分居第2、3名。

東協6國包含新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓、印尼。

財政部統計處發布「台韓日中對東協6國出口概況」表示，全球供應鏈重組已成趨勢，東協挾人口紅利及地理位置優越，成為台、韓、日、中競相布局的重點。

受惠於人工智慧（AI）熱潮及產業調整布局效應，財政部統計處觀察亞鄰今年前8月對東協出口變化，台灣年增17%，遙遙領先日本的年減6.4%、韓國年增7.5%及中國的年增7.4%。

財政部統計處表示，積體電路（IC）向來為台灣對東協6國出口引擎，在新興科技應用商機、美中貿易戰、供應鏈重組等因素帶動下 ，出口金額從2013年至2023年，10年來擴增209億美元或1.2倍；電腦及其附屬單元、生產半導體機械、電腦零附件的出口額，10年來也同步成長26.8倍、4.3倍、1.7倍。

反映在貨品結構上，財政部統計處指出，2023年積體電路在台灣對東協6國出口的占比已突破5成，較2013年大幅增加21個百分點；其次則為電腦及其附屬單元占7.3%。

就東協個別國家觀察，財政部統計處表示，2013年至2023年，台灣對6國出口積體電路全面上升，又以對越南大增8.7倍最多；同時，在伺服器、顯示卡需求強勁推升下，電腦及其附屬單元表現同樣不容小覷，近5年銷往泰國劇增39億美元或127倍。

若以台灣外銷東協主力貨品，比較觀察在6國的進口市場占有率，財政部統計處指出，2023年台灣在積體電路市占率達32.7%居首，10年來大增8.7個百分點，韓國市占率為16.9%、中國為12.1%，分居第2、3名。

東協

延伸閱讀

越南卡拉ok開毒趴吵鬧傳怪味 警臨檢抓負責人、失聯移工

囤房族租金獵漏 半數補稅

中美第六次經濟會議 中緊盯加徵關稅 美關注產能過剩

聽過亂打秀、廚師秀嗎？韓國除了音樂劇，還有這些公演類型

相關新聞

終結連五升！10月消費者信心指數CCI轉跌 專家：注意AI何時泡沫

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為77.06點，與上個月比較下降0.78點，...

東協6國去年進口積體電路 財部：台灣占比逾3成居冠

受惠AI熱潮及供應鏈重組效應，財政部統計處指出，今年前8月台灣對東協6國出口年增1成7，幅度優於日、韓、中。若以台灣外銷...

中國經濟風險增加 學者盼我分散風險

「中國從負債、出口消費都充滿風險，台灣應該要繼續加強AI、半導體與軍工產業出口！」民進黨中國事務部主任吳峻鋕…

10月CCI終止連5升 信用管制房貸緊縮夾擊挫消費信心

中央大學今天公布10月消費者信心指數（CCI）終止連5升，轉為下跌，且6項分項指標有5項走跌，又以「購買耐久性財」跌最多...

碳費開徵前看出綠電需求 資誠曝中小企業採購策略

碳費2026年將正式開徵，首波瞄準對象是溫室氣體年排放量達二萬五千公噸二氧化碳當量以上企業，以電力業及製造業為主，資誠普...

不是退休金不夠！上班族退休金安心門檻1247萬 最擔心這變數

國發會公布最新的人口推估結果，再過幾個月「超高齡社會」就要來了，高齡人口中「老老人」的比重也不斷提高，因為台灣人的平均餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。