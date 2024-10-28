中國經濟風險增加 學者盼我分散風險

「中國從負債、出口消費都充滿風險，台灣應該要繼續加強AI、半導體與軍工產業出口！」民進黨中國事務部主任吳峻鋕28日於座談會列舉中國各項經濟指標，指出中國經濟風險正逐漸上升；學者黃智聰也指出，中國財政政策的效力很難持久；學者鄭政秉建議，在維持既有的經貿管道外，也要加強發展AI、半導體與軍工。

中國數據幾乎都衰退

民進黨中國部28日舉行「中國經濟風險座談會」。吳峻鋕表示，中國官方近來推出許多救市措施，包括減息、降準、提供再貸款額度等措施，但救市的成效不如預期，例如中國股市的ETF表現不佳、房市持續惡化、黃金周遊客消費力低、住房率不佳，還讓多國航空公司停飛中國航線，也反映在中國第三季經濟成長率4.6%、9月出口低於預期，外資正加速撤離中國。

政大財政系教授黃智聰認為，中國目前經濟低迷的原因主要是低迷房產市場、青年失業率居高不下、消費者缺乏信心、製造業PMI大幅下滑、過低產能使用率 出口不如預期與通貨緊縮加劇等，雖然中國利用財政與貨幣政策刺激經濟，但生產出來的東西不見得是民眾要的，而且政策的效果也偏短期。

經濟不確定性高

「中國經濟不確定性太高！」黃智聰強調，這會讓民眾與私部門不敢消費與投資，即使中國經濟會達標5%，也是透過撒錢灑出來的，而且很多凱因斯理論建議的財政措施都進行了，但在基本面仍不好下，由於經濟不確定性高，也難讓政策完全落實。

中經院助研究員王國臣則指出，中國的經濟成長恐有高估疑慮，包括工業產品出現大量庫存，食物價格有上漲趨勢，加上地方政府提高公共服務價格，因此明年可能會從通貨緊縮變成停滯型通膨，加上中國的債務、金融風險仍高，且連6大國銀都有風險，出現資本外逃的狀況，都必須注意。

發展軍火工業

雲科大財務金融系教授鄭政秉認為，中國經濟短期內應該不會崩潰，因為還有5G、量子電腦等領域還有很好發展，但長期來講並不看好。他建議台灣應該維持現有步調，包括讓ECFA延續，但同時也要開始布局半導體與AI，建立更牢固的生產基地，還有逐步發展軍火工業。

【更多精采內容，詳見 】