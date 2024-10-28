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終結連五升！10月消費者信心指數CCI轉跌 專家：注意AI何時泡沫

聯合報／ 記者陳素玲／即時報導
中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為77.06點，與上個月比較下降0.78點。本報資料照片
中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為77.06點，與上個月比較下降0.78點。本報資料照片

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為77.06點，與上個月比較下降0.78點，雖然跌幅不大，但終結連五升轉為下跌。台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，本月CCI出現轉為下跌轉折點，反映台灣雖因AI相關產業帶動出口表現佳，但傳產仍處極大經營壓力，產業兩極化更為明顯；AI雖然需求大增，關鍵是何時泡沫化，「如果美經濟走弱，明顯泡沬風險就會升高」。

CCI本次五項分項指標下降(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨)，只有投資股價時機上升，本月調查60.29點，較上個月調查結果上升2.91點。

吳大任分析，台股因為台積電法說會釋放佳績，以及AI相關產業出口也都表現亮眼，帶動台股持續上升，因此投資股市上升最多。但值得注意的是，CCI總指數本月終結連五個月上升轉為下跌，其中可能原因與目前獲利佳的產業集中在AI相關的資通訊及電子零組件，傳產出口壓力仍大，因此國人整體信心下滑。

他說，目前企業陷入AI相關投資惡性競爭，大家因為競爭不得不投入，成本快速累積，卻未創造營收，一旦泡沫破裂，大家無法再投資，到時台積電及輝達等企業也會受影響。他表示，雖然無法判斷AI何時泡沫化，但只要美國經濟明顯走弱，風險就會提高。

調查顯示，10月下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查指數107.69點，較上月調查結果下降2.05點)。下降幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查41.77點，較上個月下降1.72點，下降幅度第三指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查85.03點，較上月1.35點。下降幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查89.37點，較上月降1.19點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

吳大任表示，本次房地產相關的「購買房地產時機」指標調查結果104.67點，與上月調查下降2.06點，可以看出來自央行擴大房貸信用管制對房市打擊效果，但是銀行資金緊縮，利率上升，反而造成很多人真正想買房者爭取不到貸款，出現另一種不公平現象。

至於本月民眾對物價信心也下跌，吳大任表示，由於颱風影響蔬果價格，加上台電漲電價，明年基本工資也要漲，

廠商壓力很大，估民眾物價信心到明年1、2月以前都不會好。

AI 物價

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