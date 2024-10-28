10月CCI終止連5升 信用管制房貸緊縮夾擊挫消費信心

中央大學今天公布10月消費者信心指數（CCI）終止連5升，轉為下跌，且6項分項指標有5項走跌，又以「購買耐久性財」跌最多，中央大學台經中心執行長吳大任指出，在央行房市管制、銀行房貸逼近滿水位雙重壓力夾殺之下，民眾買房能力受挫。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查10月消費者信心指數（CCI）總指數為77.06點，月減0.78點；6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5項指標均下降，僅「未來半年投資股票時機」上升。

10月的「未來半年購買耐久性財」指標為107.69點，月減2.05點，呈現顯著下滑。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查結果為104.67點，月減2.06點。

吳大任指出，近期國銀房貸逼近滿水位，資金有限的條件下，銀行開始篩選客戶，僅經濟條件、信用條件較好的客戶，才有機會爭取貸款，在此同時，央行9月祭出第7波選擇性信用管制，打擊炒房風氣，均對房市產生影響。

吳大任認為，房地產需求取決於意願及能力，即便台灣民眾還是有意願買房，但房市管制加上銀行貸款緊縮，經濟相對弱勢的人沒辦法取得好的貸款條件，自然沒辦法買房；可以預測，接下來房市交易量下跌，但房價可能維持高檔，要下跌不太容易。

此外，10月的「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」等分項指標均走跌，吳大任提醒，國內外情勢均有隱憂，國外方面，美國景氣正在走弱，消費可能逐步下滑，未來恐波及台灣的出口及生產，國內方面，產業兩極化發展，僅人工智慧（AI）題材的產業暢旺，傳產依舊低迷。

吳大任認為，目前總體經濟數據還不錯，但不能被亮麗的數據給迷惑，一旦美國經濟放緩的衝擊擴大，且AI泡沫破裂，將重創台灣經濟。

股市方面，台積電法說會於17日召開，不只繳出亮眼財報，台積電董事長魏哲家更直言「AI需求是真的」，市場甩開對於AI泡沫的陰霾，台股跟著強勁上漲。

10月唯一上升的分項指標「未來半年投資股票時機」，調查為60.29點，月增2.91點。吳大任表示，台積電法說釋出樂觀訊號，助長投資人信心，但他還是要提醒民眾居高思危，因為企業競相投入AI，為此投入巨大成本，但導入AI對營收的貢獻相當有限，未來會不會有企業撐不下去而倒閉，須密切留意。

10月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年10月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3082名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。