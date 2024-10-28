碳費開徵前看出綠電需求 資誠曝中小企業採購策略

碳費2026年將正式開徵，首波瞄準對象是溫室氣體年排放量達二萬五千公噸二氧化碳當量以上企業，以電力業及製造業為主，資誠普華綠色科技公司董事李宗哲28日提醒，高碳排企業採購綠電需求勢必上升，隨著需求上升，價格可能也會上漲，建議儘早擬定採購綠電價格，也可以透過售電業洽談中長期合約，以精準掌握成本。

資誠能源轉型事業服務團隊日前參與2024 One-Hitachi Net Zero Taiwan 研討會，專題演講講師包括來自日本的日立製作所、日立先端科技、日立産機系統和三菱日聯銀行，以及台灣的台灣日立永續能源，資誠普華綠色科技公司董事李宗哲與日立永大電梯、光宇應用材料共同參與綜合座談，探討製造業的減碳現況與解決方案。

李宗哲在研討會上表示，為有效減碳，全球企業逐漸面臨各項碳定價法規的外部壓力，而台灣即將徵收碳費，首波碳費徵收對象將以溫室氣體年排放量達二萬五千公噸二氧化碳當量以上之電力業及製造業為主，以2024年《中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》所公布的2022排放量，製造部門2022年溫室氣體排放量約為146.894百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e)，占全國總排放量約51.37%，排放量最大來源分別為化學工業和電子工業。

李宗哲解釋，製造業或其他高碳排企業若想有效降低排放量，台灣再生能源憑證(T-REC)是一個很有效的途徑，因為T-REC 直接影響到範疇二(scope 2)的外購電力排碳量計算。在外部壓力的影響之下，高碳排的企業採購綠電的需求會上升，而隨著需求上升，價格可能也會有上漲的趨勢。對於有採購綠電需求的企業，建議儘早擬定採購綠電價格，也可以透過售電業洽談中長期合約，有效掌控企業綠電採購的成本。

李宗哲補充，根據2023年經濟部統計資料，台灣的製造業將近15萬家，其中有超過96%為中小企業。而中小企業在綠電採購所面臨的挑戰，除了企業本身的用電量較少，因而較難開啟CPPA談判之外，也可能會有對綠電採購不熟悉而衍生的各項議題。

李宗哲建議，企業可以考慮團購的方式，比如供應商間彼此互相合作共同進行採購，或是跟隨用電量較大的大型企業一起進行綠電採購，增加採購的電量，因此價格有談判的空間。使價格更合理之外，借助大企業的經驗，或是諮詢外部獨立的專業顧問，也能使整個綠電採購的過程更順利。