數據中心電力需求旺盛 全球積極建設再生能源及電網投資推動銅價

根據路透社的報導，新加坡批准透過海底電纜從澳洲進口太陽能。太陽電纜公司SunCable表示，一個耗資數十億美元的專案已獲得新加坡能源市場監管機構的有條件批准，該專案將從澳洲將太陽能發電輸送至新加坡，距離長達4,300公里。

土耳其能源部長表示，土耳其計劃到2035年將風能和太陽能發電能力提高兩倍，達到12萬兆瓦，因此需要1,080億美元的公共和私人投資；也表示，在提高容量所需的總投資中，約有280億美元將用於改善全國的輸電基礎設施並建造變壓器和安裝高壓輸電網。法國能源部表示，將在未來幾個月內對兩個固定式風電場和三個浮動式風電場進行招標，總裝機容量為9.2吉瓦(GW)。而美國也宣布將撥款20億美元，以保護其老化的電網免受日益嚴重的極端氣候威脅。該項電網升級計畫預計將加強約1,530公里的輸電線路以及增加一些現有線路的容量。

國際知名管理顧問公司－麥肯錫發布報告表示，到2030年，歐洲數據中心的電力消耗預計將會增加將近兩倍，因此需要大幅增加低碳能源的電力供應以及電網基礎設施升級；該報告補充表示，而要滿足資料中心需求至少需要3,000億美元的基礎設施投資。IEA也表示，未來幾年，東南亞的電力需求將以每年4%的速度成長，而風能、太陽能等清潔能源，以及現代生物能源和地熱能，預計將滿足三分之一以上的能源成長。因此東南亞需要將投資增加五倍；達到1,900億美元，並擴大電網投資與升級，才能容納更多的可再生能源。街口投信表示，數據中心電力需求旺盛，全球積極建設再生能源及電網投資，將順勢推動銅價。