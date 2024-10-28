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地緣政治推升油市波動 油價中期走勢溫和

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，上周五(25日)布蘭特原油價格上漲2.25%，單周累計上漲約4%，主要受到中東局勢持續升溫影響。上周五以色列在黎巴嫩南部進行空襲，造成三名記者死亡，引發聯合國對難民撤離受阻的擔憂；然而，以色列上周末的打擊行動避開伊朗的石油和核設施，使供應中斷的風險減輕。伊朗則淡化攻擊的影響，並優先推動加薩和黎巴嫩的停火協議。瑞銀分析觀點認為儘管油價可能因衝突降溫而下跌，但油市風險溢價並未過高，因此價格回調可能是短暫的。

上周國際投行-高盛報告維持2025年布蘭特原油價格預測在每桶70至85美元之間，並指出中國大陸刺激措施對油價影響相比中東地區的供應風險更為溫和。同時，美國銀行報告預計2025年布蘭特原油均價將達每桶75美元。根據上週EIA數據，美國原油庫存增加至4.26億桶，主要是10月初颶風影響而造成原油進口數量遞延增加。今年下半年以來美國與中國的燃料需求疲弱，使三大機構對於明年原油需求展望下修；由於布蘭特原油期貨價格可能低估了現貨緊張程度，下半年全球原油庫存仍持續下降，因此年底前油價仍有上行的可能性。

原油價格

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