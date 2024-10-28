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不是退休金不夠！上班族退休金安心門檻1247萬 最擔心這變數

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
上班族對退休規畫最擔心的是物價通膨62.9%，其次才是退休金不夠用。示意圖／記者林澔一攝影
上班族對退休規畫最擔心的是物價通膨62.9%，其次才是退休金不夠用。示意圖／記者林澔一攝影

國發會公布最新的人口推估結果，再過幾個月「超高齡社會」就要來了，高齡人口中「老老人」的比重也不斷提高，因為台灣人的平均餘命已經增加到80歲以上，除了扶養老人的年輕人變少，需要準備的退休金，卻隨著壽命延長而提高。1111人力銀行跨世代退休規劃調查顯示，上班族平均58歲就想退， 41歲啟動退休規劃，安心退休金門檻1247萬元，對退休規畫不可預期狀況，最讓上班族擔心的是物價通膨62.9%，其次才是退休金不夠用。

1111人力銀行調查顯示，國內上班族心中理想的退休年齡是58歲，以平均餘命80歲來計算，退休後還有22年的時光，為了讓退休準備更充分，上班族認為41歲就要開始啟動退休規劃，而且不含房產要存到1247萬才能安心退休，整體的退休壓力達到69分。進一步從交叉分析來看，越年輕的上班族，願意提早準備退休計畫的比率愈高，35歲以下的上班族，有超過6成5認為，要在35歲以前就開始規劃退休。

想要存到超過1千2百萬退休金，以調查中上班族的平均薪資4萬2千元來計算，等於要連續24.5年不吃不喝，存下所有的工作收入才辦得到，雖然有政府的年金，但有將近8成9的上班族，仍然擔心退休金不夠用，其中包括3成4擔心政府年金不夠，自身準備的金額不足，另外有3成2擔心政府年金不夠，但卻沒有多餘的錢來準備退休，另外還有2成2擔心政府年金破產，只有1成1的上班族對退休不擔心，包含已經開始準備退休金5.7%、只靠政府退休年金就夠3.8%，還有已經存到退休金1.9%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，台灣上班族的退休年齡，和其他亞洲國家相比，明顯提早，代表的是上班族要在更短的工作生涯中，存到足以支應退休開支的收入。

退休後數十年的生活，會有那些不可預期的狀況影響退休規劃，最讓上班族擔心的是物價通膨62.9%，其次是退休金不夠用54.3%、生病無法自理43.7%，以及持續低薪存不到退休金42.7%。

交叉分析後，不同年齡層上班族擔心的狀況也大不相同，30歲以下的青年上班族最擔心的是持續低薪存不到退休金，30到45歲的青壯年族群，最怕物價通膨，45歲以上的中高齡最憂慮的則是退休金不夠用。

曾仲葳分析，30歲以下的年輕人正是初入職場的年紀，薪資在相關產業中也處於起步階段，距離真正的退休還有30到40年的歲月，最關心的是當下的薪資夠不夠支應生活開銷，能不能買房成家，因此對於退休的憂慮，來自薪資不成長，就沒有多餘的錢可以存退休金。而青壯年的上班族，是上有老下有小的三明治世代，家計一肩扛，最擔心通貨膨脹吃掉薪水，壓縮了現金的價值。至於即將退休的中高齡族群，退休的壓力已經來到眼前，在退休倒數的同時，最怕的就是準備的退休金不夠用。

退休金

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